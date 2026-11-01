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HLV người Úc nói gì khi CLB Công An TP.HCM thất bại?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

HLV Diles Arthur cho rằng thất bại đầu tiên trên sân nhà của CLB Công An TP.HCM trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V-League 2026-2027 không phải thiếu may mắn mà là thi đấu chưa đủ tốt.

HLV người Úc nói gì khi CLB Công An TP.HCM thất bại? - Ảnh 1.

HLV Diles Arthur của CLB Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG LIÊM

Tối 1-11, CLB Công An TP.HCM đã để thua SHB Đà Nẵng 0-1 trên sân Bình Dương trong trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026-2027.

Sau khi để CLB SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0 trong hiệp một, CLB Công An TP.HCM đã có 3 pha dứt điểm dội xà ngang trong hiệp 2, đành chấp nhận thất bại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diles Arthur nói: "Khi phải chơi với đội bóng gần như tập trung phòng ngự suốt trận trên phần sân nhà của họ, chúng tôi cần nâng chất lượng phối hợp hơn nữa ở 1/3 cuối sân để có được bàn thắng. 

Như các bạn cũng thấy, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, xà ngang cột dọc từ chối trong khi CLB SHB Đà Nẵng chỉ có 1 tình huống cố định và có 1 bàn thắng. Đó là điều rất thất vọng vì chúng tôi phải chơi tốt hơn".

"Chúng tôi cần chất lượng tốt hơn ở quả tạt ở tình nuống 1/3 cuối sân và dứt điểm cầu môn. Chúng tôi chơi chưa đủ tốt hôm nay", nhà cầm quân người Úc thừa nhận.

Đánh giá màn trình diễn của 3 cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô (Úc), Williams Minh Hoàng (Anh) và Lenn Minh Trần (Bỉ), HLV Diles Arthur chia sẻ: "Cả 3 cầu thủ đều còn rất trẻ, chúng tôi luôn tạo cơ hội cho các bạn thi đấu. Họ có những trận rất tốt và không tốt là bình thường. Quan trọng khi có cơ hội phải cố gắng và nắm bắt".

HLV người Úc nói gì khi CLB Công An TP.HCM thất bại? - Ảnh 2.

Olaha Mạnh Đức (áo đỏ) của CLB Công An TP.HCM trong trận thua SHB Đà Nẵng - Ảnh: QUANG LIÊM

Nói về trận đấu sắp tới với chủ nhà Công An Hà Nội ở vòng 7 vào ngày 7-11, HLV Diles Arthur chia sẻ: "Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu này và tính toán cho trận tiếp theo. Đó sẽ là trận rất khó khăn khi phải chơi trên sân của nhà đương kim vô địch. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ thật kỹ".

Về phần mình, HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận đây là chiến thắng may mắn cho CLB SHB Đà Nẵng. Ông nói: "Hôm nay các cầu thủ đã rất nỗ lực và may mắn có được chiến thắng. Tôi cảm ơn cầu thủ đã vượt qua được trận đấu rất áp lực này". 

"Nói là chiến thắng may mắn vì hôm nay CLB Công An TP.HCM tấn công khá tốt, có những đường tạt bóng rất nguy hiểm. May mắn cho chúng tôi khi họ có những pha dứt điểm cuối cùng dội xà", ông giải thích thêm.

HLV Lê Đức Tuấn cho biết trước trận này, CLB SHB Đà Nẵng có 2 cầu thủ Bryan Ly và Yvo Nahuel bị ngộ độc thực phẩm nhưng đã nỗ lực rất nhiều. Ông nói: "Bryan Ly nôn trên sân trong khi Yvo chơi đến phút cuối cùng. Họ đã hy sinh vì đội bóng".

Chiến thắng trước CLB Công An TP.HCM đã đưa CLB SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 6 trận. Nói về kết quả khá ấn tượng này của đội bóng sông Hàn, HLV Lê Đức Tuấn cho rằng chính là tinh thần và lòng tự trọng của cầu thủ khi bị mọi người nói quá nhiều. 

Ông nói: "Đà Nẵng là TP lớn nên đội bóng có lòng tự trọng của mình, bước ra sân nỗ lực cống hiến làm sao cho màu cờ sắc áo của CLB. Trận hôm nay chiến thắng khiến chúng tôi rất vui. Nhưng bóng đá không nói trước, nếu chỉ 1 phút chủ quan lơ là sẽ bị trả giá ngay. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt cho trận tới gặp chủ nhà CLB Thành phố Đồng Nai".

HLV người Úc nói gì khi CLB Công An TP.HCM thất bại? - Ảnh 3.Ba lần dứt điểm dội xà, CLB Công An TP.HCM thua trận đầu tiên trên sân nhà

CLB Công An TP.HCM đã nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà khi để thua SHB Đà Nẵng 0-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB Công An TP.HCM Diles Arthur SHB Đà nẵng Lê Đức Tuấn sân Bình Dương

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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