2 siêu phẩm giúp Đại học Văn Hiến gây bất ngờ trước Thái Nguyên

Đại học Văn Hiến thi đấu ấn tượng để gây bất ngờ trước Thái Nguyên - Ảnh: Đại học Văn Hiến

Làm khách trên sân của Thái Nguyên tại vòng 6 Giải hạng nhất 2026-2027 vào tối 1-11, CLB Đại học Văn Hiến bị đánh giá thấp hơn so với chủ nhà.

Bước vào trận đấu, Thái Nguyên với lợi thế sân nhà lập tức dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi đôi bên còn đang chơi với thế trận giằng co, bất ngờ đã xảy ra sau 20 phút thi đấu.

Nhận bóng ở một khoảng cách cực kỳ xa khung thành, cầu thủ Văn Ngọc quyết định tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái.

Trái bóng đi với một quỹ đạo rất khó chịu, bay thẳng vào lưới dù thủ môn đội chủ nhà đã bay người hết cỡ, mở tỉ số 1-0 cho Đại học Văn Hiến.

Bị giội gáo nước lạnh sớm, đội chủ nhà áo đỏ vùng lên mạnh mẽ. Xuyên suốt thời gian còn lại của hiệp 1 và phần lớn hiệp 2, họ gia tăng sức ép nghẹt thở về phía khung thành thủ môn Thanh Tuấn nhằm tìm bàn gỡ.

Dù vậy, hàng phòng ngự Đại học Văn Hiến vẫn đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp.

Và khi nỗ lực của chủ nhà vẫn chưa đem lại kết quả, đòn chí mạng tiếp tục giáng xuống ở phút 86.

Từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Văn Văn bứt tốc dũng mãnh vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Thái Nguyên, trước khi thực hiện động tác ngoặt bóng sang chân trái rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc để nhân đôi cách biệt lên 2-0. Siêu phẩm này chính thức dập tắt mọi hy vọng giữ lại điểm số của đội chủ nhà.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại chiến thắng 2-0 cho Đại học Văn Hiến trước Thái Nguyên. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn biến Đại học Văn Hiến thành đội bóng đầu tiên đánh bại Thái Nguyên tại Giải hạng nhất 2026-2027.