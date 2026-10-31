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Ngược dòng kịch tính, Becamex TP.HCM bằng điểm với đội đầu bảng Hưng Yên

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Tối 31-10, Becamex TP.HCM thắng ngược Xuân Thiện Phú Thọ 2-1 trên sân Việt Trì ở vòng 6 Giải hạng nhất 2026-2027, qua đó có cùng 13 điểm với Hưng Yên và Thái Nguyên.

Ngược dòng kịch tính, Becamex TP.HCM bằng điểm với đội đầu bảng Hưng Yên - Ảnh 1.

Becamex TP.HCM thắng kịch tính Xuân Thiện Phú Thọ - Ảnh: Becamex TP.HCM FC

Sau chiến thắng 4-0 trước Cần Thơ, Becamex TP.HCM hướng đến 3 điểm tiếp theo để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, đội khách sớm gặp khó trước đối thủ đang đứng cuối bảng.

Phút thứ 9, từ quả đá phạt bên cánh phải của Đoàn Thanh Trường, hàng thủ Becamex TP.HCM để Brandon Ly thoát xuống không bị kèm. Cầu thủ Phú Thọ tận dụng cơ hội đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn, mở tỉ số.

Bàn thua buộc đội khách đẩy cao đội hình. Chỉ 10 phút sau, Ngô Tùng Quốc tạo dấu ấn với cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Chu Văn Tấn không thể cản phá.

Có bàn gỡ sớm nhưng Becamex TP.HCM vẫn phải chờ đến phút 67 mới tìm được bàn thắng quyết định.

Châu Ngọc Quang khởi xướng pha lên bóng bên trái, phối hợp với Daniel Dos Anjos. Ngoại binh của Becamex TP.HCM làm tường cho Nguyễn Trần Việt Cường băng lên dứt điểm, hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Becamex TP.HCM có 13 điểm sau 6 trận, bằng điểm hai đội dẫn đầu Hưng Yên và Thái Nguyên. Tuy nhiên, cả hai đối thủ đều thi đấu ít hơn một trận.

Ngày 1-11, Hưng Yên làm khách trước Bình Minh Sài Gòn, còn Thái Nguyên gặp Đại học Văn Hiến. Kết quả hai trận này sẽ quyết định khoảng cách giữa Becamex TP.HCM và nhóm dẫn đầu sau vòng 6.

Ở chiều ngược lại, Xuân Thiện Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm, chưa có chiến thắng.

Trong trận cùng giờ, Thép Cần Thơ thắng Lâm Đồng 2-0 nhờ các bàn của Nguyễn Văn Vinh ở phút 81 và Santos Thaileon phút 90+1. Đội chủ nhà tạm lên thứ 8 với 8 điểm, còn Lâm Đồng đứng thứ 11 với 3 điểm.

Ngược dòng kịch tính, Becamex TP.HCM bằng điểm với đội đầu bảng Hưng Yên - Ảnh 3.Ứng viên vô địch Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà

Ứng viên vô địch CLB Becamex TP.HCM đã để thua ngược tân binh Thái Nguyên 2-3 ngay trên sân nhà trong vòng 10 phút cuối, ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Giải hạng nhất V-League becamex tphcm Becamex Bình Dương

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