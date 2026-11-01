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Ứng viên vô địch CLB Hưng Yên bất ngờ thua trận

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội đầu bảng Hưng Yên đã để thua chủ nhà Bình Minh Sài Gòn ở vòng 6 Giải hạng nhất 2026-2027. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng được xem là một trong những ứng viên vô địch.

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Joseph Khalio (phải) ghi bàn nhưng CLB Hưng Yên vẫn nhận thất bại trước Bình Minh Sài Gòn - Ảnh: VPF

Tối 1-11, CLB Bình Minh Sài Gòn tiếp đội đầu bảng Hưng Yên trên sân Bà Rịa ở vòng 6 Giải hạng nhất 2026-2027.

CLB Bình Minh Sài Gòn có bàn mở tỉ số ở phút 30. Từ pha phản công nhanh, tiền đạo Jok Atem chuyền chéo sân trống trải cho Duy Nam băng vào vòng cấm sút hạ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân. Tiền vệ Lê Văn Đạt (Bình Minh Sài Gòn) nhận thẻ đỏ trong pha va chạm với Tạ Xuân Trường (Hưng Yên) - cầu thủ chỉ nhận thẻ vàng.

Chơi thiếu người trong suốt hiệp 2, CLB Bình Minh Sài Gòn phải nhận sức ép cực lớn từ Hưng Yên. Dù vậy, đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang vẫn chơi rất tỉnh táo và phòng ngự chặt chẽ khiến đội khách gặp nhiều bế tắc. 

Phút 65, CLB Hưng Yên được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ Trịnh Văn Hà của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Joseph Khalio không khó để ghi bàn gỡ 1-1 cho đội khách.

Sau bàn gỡ, CLB Hưng Yên tiếp tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 86. Sau một loạt pha phản công, cầu thủ vào sân thay người Hồ Minh Quyền ghi bàn nâng tỉ số 2-1 cho CLB Bình Minh Sài Gòn. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Nhận thất bại đầu tiên của mùa giải nhưng CLB Hưng Yên vẫn không mất ngôi đầu bảng. Bởi dù có cùng 13 điểm sau 6 trận, đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy vẫn xếp trên hai CLB xếp sau Becamex TP.HCM và Thái Nguyên do hơn về hiệu số. 

Trong khi đó, CLB Bình Minh Sài Gòn cũng vươn lên vị trí thứ 4 với 12 điểm, một thành tích ít ai ngờ đến với đội bóng vừa chuyển hộ khẩu từ Đồng Tháp lên TP.HCM, vượt qua nhiều cái tên đáng chú ý khác. 

Ứng viên thăng hạng như CLB Công An Nhân Dân còn đang đứng tận hạng 8 với 10 điểm sau khi thua CLB TP.HCM ngay trên sân nhà ở vòng 6. Điều này khiến cuộc đua vô địch và giành 2 suất thăng hạng V-League trong thời gian tới càng thêm hấp dẫn.

- Ảnh 3.Ba lần dứt điểm dội xà, CLB Công An TP.HCM thua trận đầu tiên trên sân nhà

CLB Công An TP.HCM đã nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà khi để thua SHB Đà Nẵng 0-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Ngô Quang Sang Bùi Đoàn Quang Huy sân bà rịa CLB Hưng Yên CLB Bình Minh Sài Gòn

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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