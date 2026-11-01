Phòng ngự kiên cường, CLB TP.HCM đánh bại CLB Công An Nhân Dân ngay trên sân khách

Quang Trường (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB TP.HCM đánh bại Công An Nhân Dân - Ảnh: CLB TP.HCM

Bước vào màn so tài trên sân PVF (tối 1-11), đội chủ nhà Công An Nhân Dân với lợi thế sân nhà lập tức dâng cao đội hình, gây sức ép về phía CLB TP.HCM nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay từ hiệp một.

Sức ép liên tục được tạo ra, nhưng khoảnh khắc lóe sáng chỉ thực sự đến ở một pha lập công đẳng cấp của đội khách.

Nhận bóng từ tình huống tổ chức tấn công, Quang Trường đẩy bóng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ thành Đình Triệu để mở tỉ số trận đấu cho đội bóng áo xanh.

Ở diễn biến sau đó, CLB TP.HCM buộc phải lùi sâu phòng ngự bởi sức ép khủng khiếp đến từ Công An Nhân Dân xuyên suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 và toàn bộ hiệp 2.

Hàng loạt cơ hội nguy hiểm liên tục được Thanh Nhàn cùng các đồng đội bên phía Công An Nhân Dân tạo ra về phía khung thành đội khách.

Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Thanh Thắng cùng hệ thống phòng ngự chơi lăn xả, quả cảm của CLB TP.HCM đã trở thành "bức tường thép" không thể xuyên thủng. Mọi nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà đều bị khước từ đầy tiếc nuối.

Bảo toàn thành công lợi thế mong manh đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CLB TP.HCM giành chiến thắng chung cuộc 1-0 đầy cảm xúc trước Công An Nhân Dân tại vòng 6 Giải hạng nhất 2026-2027.