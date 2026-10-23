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CLB Thái Nguyên T&T lần đầu giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB Thái Nguyên T&T đã giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, sau khi giành chiến thắng ở trận cuối cùng. Đây là lần đầu tiên đội bóng đạt thành tích này.

CLB Thái Nguyên T&T lần đầu giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ VĐQG - Ảnh 1.

CLB Thái Nguyên T&T nhận ngôi á quân Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 - Ảnh: VFF

CLB TP.HCM I đã sớm vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 trước 2 vòng đấu. Vì thế lượt cuối của giải diễn ra chiều 23-10 chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua giành ngôi á quân giữa Thái Nguyên T&T (24 điểm) và Hà Nội I (23 điểm).

Nắm quyền tự quyết, CLB Thái Nguyên T&T lại còn gặp đối thủ yếu CLB TP.HCM II trên sân Trung tâm Thể thao Thành Long. Trong khi CLB Hà Nội I phải chạm trán đối thủ khó chịu Than Khoáng Sản Việt Nam trên sân Cửa Ông.

Kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng CLB Thái Nguyên T&T lại gặp không ít khó khăn trong việc ghi bàn. Phải chờ đến phút 38, Bảo Trân mới khai thông thế bế tắc cho các cô gái xứ chè. 

Bàn thắng mở tỉ số đã giúp các cô gái Thái Nguyên T&T cởi bỏ áp lực và có thêm bàn thắng thứ 2 chỉ sau 4 phút nhờ công của Bích Thùy. Sang hiệp hai, Bích Thùy tiếp tục ghi bàn ở phút 74, ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Thái Nguyên T&T.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Văn Thị Thanh kết thúc mùa giải với 27 điểm sau 12 trận, lần đầu tiên giành ngôi á quân. Lập cú đúp ở trận này, Bích Thùy giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 11 bàn thắng. 

Hòa 1-1 trên sân Than Khoáng Sản Việt Nam, CLB Hà Nội I khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba với 24 điểm. Ngoài ra, đội bóng thủ đô còn giành giải phong cách.

Ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch CLB TP.HCM I để thua Phong Phú Hà Nam 0-2 trên sân Ngãi Giao. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ở giải năm nay sau khi đăng quang sớm. Trước đó, đội thua Thái Nguyên T&T 1-2 cũng trên sân Ngãi Giao.

Ngoài chức vô địch thứ 8 liên tiếp và thứ 15 trong lịch sử, CLB TP.HCM I còn giành 2 danh hiệu cá nhân. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất", còn tiền vệ Trần Thị Thu Xuân giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất".

- Ảnh 2.Vì sao CLB TP.HCM I vô đối ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia?

Dù nhiều trụ cột đã lớn tuổi, CLB TP.HCM I vẫn đăng quang sớm ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Vì sao?


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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Văn Thị Thanh Đoàn Thị Kim Chi Thái Nguyên T&T Trung tâm thể thao Thành Long CLB TP.HCM I

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