Bảng xếp hạng V-League sau vòng 6: Nam Định lên nhất bảng - Đồ họa: Thanh Định

Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Thể Công - Viettel tại sân Thiên Trường giúp Thép Xanh Nam Định có 13 điểm, vượt Sông Lam Nghệ An để dẫn đầu V-League 2026-2027. Đội bóng thành Nam thắng 4, hòa 1, thua 1, ghi 14 bàn và có hiệu số +9, đều là những chỉ số tốt nhất giải về tấn công.

Trước Thể Công - Viettel, Nam Định bị Wesley Nata chọc thủng lưới ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, sau khi đội khách mất Paulo Tapeu vì thẻ đỏ, chủ nhà ghi liền ba bàn nhờ cú đúp của Trần Ngọc Sơn và pha lập công của Caio Cesar.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An hòa Công An Hà Nội 1-1 trên sân Vinh, lùi xuống thứ hai với 12 điểm.

Đội bóng xứ Nghệ vẫn là tập thể duy nhất bất bại sau 6 vòng, với ba chiến thắng và ba trận hòa. Công An Hà Nội đứng thứ ba, cùng 11 điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội hòa Thanh Hóa 1-1.

Ninh Bình và Công An TP.HCM lần lượt xếp thứ năm, thứ sáu với 10 điểm. Vòng này, Ninh Bình thua Hà Nội 1-2, còn Công An TP.HCM thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng.

Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Hà Nội cùng có 9 điểm, chiếm các vị trí từ thứ bảy đến thứ chín.

Bắc Ninh thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 để lên thứ 10 với 8 điểm, bằng Thanh Hóa. Ba vị trí cuối thuộc về Thể Công - Viettel (4 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm) và Thành phố Đồng Nai (1 điểm).

Đáng lo nhất là CLB Thành phố Đồng Nai, sau thất bại 0-1 trước Hải Phòng, đội vẫn chưa thắng, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 11 lần.