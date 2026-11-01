Nghe siêu sao số 1 làng cầu lông hát 'hay như ca sĩ' trong lễ cưới của chính mình

Siêu sao cầu lông Thạch Vũ Kỳ hát tại tiệc cưới của mình - Ảnh: ZHIBO

Ngày 1-11, ngôi sao cầu lông Trung Quốc Thạch Vũ Kỳ tổ chức đám cưới với Khương Đan, một nữ streamer thể thao điện tử, tại quê nhà Nam Thông, tỉnh Giang Tô.

Đám cưới được tổ chức khá kín đáo, nhưng những hình ảnh và video do khách mời chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất là màn biểu diễn văn nghệ của chính chú rể. Trong bộ vest lịch lãm, Thạch Vũ Kỳ cầm micro cùng cô dâu hát ca khúc Luyến ái ING, một bản tình ca vui nhộn của ban nhạc nổi tiếng Mayday.

Màn song ca khiến bữa tiệc cưới chẳng khác nào một buổi biểu diễn âm nhạc thu nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thích thú gọi Thạch Vũ Kỳ là "ca vương của đội tuyển cầu lông Trung Quốc".

Thực ra, biệt danh này không phải mới xuất hiện. Ngôi sao 30 tuổi từ lâu đã nổi tiếng với niềm đam mê ca hát, thậm chí từng phát hành các sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Tháng 11-2025, Thạch Vũ Kỳ gây bất ngờ khi phát hành ca khúc Vô úy (Không sợ hãi), đánh dấu việc lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Tháng 2-2026, anh tiếp tục giới thiệu bài hát Nghịch bàn (Vượt nghịch cảnh), do chính mình cùng bạn bè sáng tác.

Clip Thạch Vũ Kỳ hát trong tiệc cưới với Khương Đan - Nguồn: ZHIBO

Ca khúc thứ hai được lấy cảm hứng từ những khó khăn trong sự nghiệp cầu lông của anh. Thạch Vũ Kỳ cho biết ý tưởng xuất hiện sau giải World Tour Finals 2024, khi anh trải qua những cảm xúc đan xen giữa niềm vui, thất vọng và áp lực thi đấu.

Chưa hết, tại sự kiện giải trí Weibo Night hồi tháng 2-2026, Thạch Vũ Kỳ từng bị người dẫn chương trình bất ngờ yêu cầu hát ngay trên sân khấu. Không hề có sự chuẩn bị, anh vẫn tự tin hát chay một đoạn ca khúc tiếng Anh nổi tiếng You Raise Me Up.

Điều thú vị là âm nhạc còn gắn liền với chuyện tình của Thạch Vũ Kỳ.

Ảnh cưới của Vũ Kỳ và Khương Đan - Ảnh: ZHIBO

Theo báo chí Trung Quốc, trong một buổi phát sóng trực tiếp nhân dịp sinh nhật Khương Đan, tay vợt này từng hát tặng cô bài Tôi thật sự yêu em. Vì thế, màn song ca trong đám cưới có thể xem là cái kết đẹp cho một chuyện tình mà âm nhạc đóng vai trò không nhỏ.

Trên sân cầu, Thạch Vũ Kỳ từng giữ ngôi số 1 thế giới và giành chức vô địch đơn nam thế giới năm 2025. Hiện anh tạm nghỉ thi đấu và được áp dụng cơ chế bảo vệ thứ hạng do vấn đề thể trạng.

Trong lúc người hâm mộ chờ anh trở lại với những cú đập cầu, Thạch Vũ Kỳ lại mang đến một màn trình diễn theo cách hoàn toàn khác.

Và lần này, thay vì chinh phục đối thủ để giành cúp vô địch, anh chinh phục trái tim cô dâu bằng một bản tình ca.