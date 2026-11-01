Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nghe siêu sao số 1 làng cầu lông hát 'hay như ca sĩ' trong lễ cưới của chính mình

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Không chỉ sở hữu tài năng phi thường, nhà vô địch cầu lông thế giới Shi Yuqi (Thạch Vũ Kỳ) còn khiến người hâm mộ thích thú khi khoe giọng hát trong chính đám cưới của mình.

Nghe siêu sao số 1 làng cầu lông hát 'hay như ca sĩ' trong lễ cưới của chính mình - Ảnh 1.

Siêu sao cầu lông Thạch Vũ Kỳ hát tại tiệc cưới của mình - Ảnh: ZHIBO

Ngày 1-11, ngôi sao cầu lông Trung Quốc Thạch Vũ Kỳ tổ chức đám cưới với Khương Đan, một nữ streamer thể thao điện tử, tại quê nhà Nam Thông, tỉnh Giang Tô.

Đám cưới được tổ chức khá kín đáo, nhưng những hình ảnh và video do khách mời chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất là màn biểu diễn văn nghệ của chính chú rể. Trong bộ vest lịch lãm, Thạch Vũ Kỳ cầm micro cùng cô dâu hát ca khúc Luyến ái ING, một bản tình ca vui nhộn của ban nhạc nổi tiếng Mayday.

Màn song ca khiến bữa tiệc cưới chẳng khác nào một buổi biểu diễn âm nhạc thu nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thích thú gọi Thạch Vũ Kỳ là "ca vương của đội tuyển cầu lông Trung Quốc".

Thực ra, biệt danh này không phải mới xuất hiện. Ngôi sao 30 tuổi từ lâu đã nổi tiếng với niềm đam mê ca hát, thậm chí từng phát hành các sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Tháng 11-2025, Thạch Vũ Kỳ gây bất ngờ khi phát hành ca khúc Vô úy (Không sợ hãi), đánh dấu việc lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Tháng 2-2026, anh tiếp tục giới thiệu bài hát Nghịch bàn (Vượt nghịch cảnh), do chính mình cùng bạn bè sáng tác.

Clip Thạch Vũ Kỳ hát trong tiệc cưới với Khương Đan - Nguồn: ZHIBO

Ca khúc thứ hai được lấy cảm hứng từ những khó khăn trong sự nghiệp cầu lông của anh. Thạch Vũ Kỳ cho biết ý tưởng xuất hiện sau giải World Tour Finals 2024, khi anh trải qua những cảm xúc đan xen giữa niềm vui, thất vọng và áp lực thi đấu.

Chưa hết, tại sự kiện giải trí Weibo Night hồi tháng 2-2026, Thạch Vũ Kỳ từng bị người dẫn chương trình bất ngờ yêu cầu hát ngay trên sân khấu. Không hề có sự chuẩn bị, anh vẫn tự tin hát chay một đoạn ca khúc tiếng Anh nổi tiếng You Raise Me Up.

Điều thú vị là âm nhạc còn gắn liền với chuyện tình của Thạch Vũ Kỳ.

Nghe siêu sao số 1 làng cầu lông hát 'hay như ca sĩ' trong lễ cưới của chính mình - Ảnh 2.

Ảnh cưới của Vũ Kỳ và Khương Đan - Ảnh: ZHIBO

Theo báo chí Trung Quốc, trong một buổi phát sóng trực tiếp nhân dịp sinh nhật Khương Đan, tay vợt này từng hát tặng cô bài Tôi thật sự yêu em. Vì thế, màn song ca trong đám cưới có thể xem là cái kết đẹp cho một chuyện tình mà âm nhạc đóng vai trò không nhỏ.

Trên sân cầu, Thạch Vũ Kỳ từng giữ ngôi số 1 thế giới và giành chức vô địch đơn nam thế giới năm 2025. Hiện anh tạm nghỉ thi đấu và được áp dụng cơ chế bảo vệ thứ hạng do vấn đề thể trạng.

Trong lúc người hâm mộ chờ anh trở lại với những cú đập cầu, Thạch Vũ Kỳ lại mang đến một màn trình diễn theo cách hoàn toàn khác.

Và lần này, thay vì chinh phục đối thủ để giành cúp vô địch, anh chinh phục trái tim cô dâu bằng một bản tình ca.

Nghe siêu sao số 1 làng cầu lông hát 'hay như ca sĩ' trong lễ cưới của chính mình - Ảnh 4.Ngôi sao số 1 cầu lông Trung Quốc lại gây thất vọng

Shi Yuqi (Thạch Vũ Kỳ), tay vợt người Trung Quốc hiện đang giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới, tiếp tục gây thất vọng khi bị loại sớm ở Singapore mở rộng 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ca sĩ hát Thạch Vũ Kỳ đám cưới Shi Yuqi

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất