Đánh bại Trường Sơn, kỳ thủ 15 tuổi vô địch cờ chớp Việt Nam

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Nam Kiệt gây bất ngờ ở nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 - Ảnh: LĐCVN

Tối 1-11, những ván đấu cuối cùng của nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 đã chính thức khép lại.

Tương tự như sự kịch tính ở cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh trước đó, ngày thi đấu hạ màn tiếp tục tạo nên những cơn địa chấn với sự tỏa sáng rực rỡ của thế hệ kỳ thủ kế cận.

Ở bảng nam, ngôi vị quán quân đã gọi tên kỳ thủ trẻ Nguyễn Nam Kiệt sau màn trình diễn thăng hoa.

Trải qua 9 ván đấu cân não, Nam Kiệt xuất sắc cán đích ở vị trí số 1 với 8 điểm.

Hành trình chạm tay vào tấm huy chương vàng của Nam Kiệt khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nể phục khi kỳ thủ sinh năm 2011 liên tiếp đánh bại hàng loạt tên tuổi sừng sững của làng cờ Việt Nam.



Nổi bật nhất là chiến thắng trước Đại kiện tướng số 2 quốc gia Nguyễn Ngọc Trường Sơn, bên cạnh các trận thắng thuyết phục trước bộ đôi tuyển thủ trẻ vừa trở về từ Olympiad là Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc.

Cuộc rượt đuổi ở nhóm bám đuổi cũng diễn ra vô cùng căng thẳng khi Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh và nhà vô địch cờ tiêu chuẩn Trần Đăng Minh Quang cùng giành được 7,5 điểm.

Nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ, Tuấn Minh giành huy chương bạc, còn Minh Quang nhận tấm huy chương đồng, khép lại một giải đấu đại thành công ở cả ba mặt trận.

Trong khi đó, bảng nữ chứng kiến ngày thi đấu hoàn hảo của kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiền khi cô hoàn tất cú đúp huy chương vàng.

Sau khi bước lên bục cao nhất ở nội dung cờ nhanh vào buổi trưa, Ngọc Hiền tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao tại nội dung cờ chớp với 7,5 điểm sau 9 vòng đấu.

Thành tích này giúp nữ kỳ thủ cân bằng điểm số với nữ Đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng, trước khi chính thức bảo toàn ngôi vương nhờ ưu thế về chỉ số phụ.