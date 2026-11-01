Xuất hiện kỳ thủ đánh bại Lê Tuấn Minh để giành HCV tại giải cờ nhanh Việt Nam

Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung cờ nhanh - Ảnh: Atyrau 2026

Nội dung cờ nhanh năm nay chứng kiến mật độ cạnh tranh gay gắt khi quy tụ dàn kỳ thủ hàng đầu quốc gia.

Bảng nam có sự góp mặt của Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh cùng lứa tài năng trẻ đang lên như Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt; trong khi bảng nữ hội tụ các tên tuổi kỳ cựu, nổi bật là nữ Đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng,...

Tâm điểm ở bảng nam thuộc về màn trình diễn xuất sắc của Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa.

Thi đấu thăng hoa và giữ vững bản lĩnh ở những thời điểm then chốt, Đức Hòa thiết lập chuỗi 9 ván bất bại đáng kinh ngạc với thành tích 8 chiến thắng, hòa 1 trận và giành được 8,5 điểm.

Màn bứt tốc hủy diệt này giúp anh vượt qua nhiều kỳ thủ mạnh như Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh (hơn người về nhì 1,5 điểm), Nguyễn Văn Huy cũng như nhà vô địch cờ tiêu chuẩn Trần Đăng Minh Quang để bước lên bục cao nhất, nhận tấm huy chương vàng.

Ở vị trí thứ 3 lần lượt là Nguyễn Xuân Phương và Đầu Khương Duy (cùng có được 7 điểm nhưng hơn hiệu số).

Cục diện bảng nữ lại chứng kiến cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến tận những nước cờ cuối cùng.

Cả hai kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Hồng Anh đều cán đích với 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ đối đầu trực tiếp, Nguyễn Ngọc Hiền đã xuất sắc vượt lên để đoạt ngôi vô địch nội dung cờ nhanh nữ.

Khép lại 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, giải đấu sẽ bước vào phần tranh tài cuối cùng ở nội dung cờ chớp.

Sức nóng của giải đấu dự kiến được đẩy lên với sự xuất quân của "cặp đôi vàng" làng cờ Việt Nam: Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và nữ Đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên, hứa hẹn tạo nên những ván cờ chớp nảy lửa trước khi giải đấu chính thức hạ màn.