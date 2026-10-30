Bất ngờ lớn tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ - Ảnh: LĐCVN

Là giải đấu quan trọng nhằm rà soát, đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên để tuyển chọn lực lượng cho đội dự tuyển quốc gia hướng tới đấu trường quốc tế năm 2027, Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 năm nay quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh.

Nổi bật là bộ đôi tuyển thủ vừa khoác áo tuyển Việt Nam tại Olympiad như: Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa, nữ Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương,...

Thế nhưng tâm điểm chú ý của giải đấu năm nay lại thuộc về màn bứt phá ngoạn mục của Trần Đăng Minh Quang, khi kỳ thủ đến từ Hà Nội đã vô địch sớm 1 vòng đấu.

Kỳ thủ sinh năm 2005 vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu cờ qua biệt danh gần gũi "Ông thầy cờ vua" trên mạng xã hội.

Kỳ thủ Minh Quang gây bất ngờ lớn tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm nay - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, bại tướng của Minh Quang tại giải đấu lần này gồm nhiều kỳ thủ mạnh, nổi bật là chiến thắng trước Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Văn Huy.

Khép lại giải với thành tích 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại ở ván cuối cùng trước Quốc Hy, tấm huy chương vàng cờ tiêu chuẩn thuộc về Minh Quang là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho màn trình diễn thăng hoa.

Về phía Nguyễn Quốc Hy, kỳ thủ sinh năm 2006 có khởi đầu tương đối chậm chạp.

Dù thi đấu kiên cường và có màn bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút - bao gồm chiến thắng trực tiếp trước Minh Quang ở vòng hạ màn.

Nỗ lực này vẫn không đủ giúp Hy bắt kịp điểm số ngôi đầu, và chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc.

Trái ngược với kịch bản sớm ngã ngũ ở bảng nam, cuộc đua tranh ngôi hậu ở bảng nữ lại diễn ra nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng.

Nữ Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng bất ngờ sẩy chân ở vòng đấu cuối cùng và chỉ có thể giành tấm huy chương bạc sau 9 ván đấu với 7 điểm.

Nữ kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm có màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải để giành tấm huy chương vàng với thành tích bất bại (7 ván thắng và 2 ván hòa).