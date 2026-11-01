Nguyễn Ngọc Trường Sơn tái xuất ấn tượng, vượt cả vua cờ Carlsen lẫn Nepomniachtchi

Nguyễn Ngọc Trường Sơn tập trung thi đấu các nội dung cờ nhanh và biến thể freestyle - Ảnh tư liệu

Theo kết quả đăng tải của nền tảng cờ vua lớn nhất thế giới Chess.com, đại kiện tướng Việt Nam giành 8,5 điểm sau 11 vòng, với tám thắng, một hòa và hai thua, xếp hạng 4 chung cuộc.

Trường Sơn bằng điểm kỳ thủ Argentina Faustino Oro nhưng kém hệ số phụ, qua đó lỡ vị trí thứ ba. Anh xếp trên hàng loạt cao thủ như Ian Nepomniachtchi, Vladimir Fedoseev, Alexey Sarana, Parham Maghsoodloo...

Đáng chú ý, Trường Sơn cũng đứng trên Magnus Carlsen ở bảng chung cuộc. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam thua “vua cờ” Na Uy trong cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 7. Carlsen kết thúc với bảy điểm sau 10 ván, không thi đấu vòng cuối và đứng thứ 17 theo bảng kết quả sự kiện.

Dù không giữ danh hiệu vua cờ chính thức do đã bỏ tham dự trận vô địch thế giới thuộc khuôn khổ FIDE tổ chức, Carlsen vẫn luôn thống trị bảng xếp hạng, được thừa nhận là "vua cờ" chân chính của làng cờ vua đỉnh cao.

Chính sau thất bại trước Carlsen, Trường Sơn tạo nên màn tăng tốc ấn tượng. Khi ấy, anh mới có 4,5 điểm sau bảy vòng. Nhưng bốn chiến thắng liên tiếp trước Gianmarco Leiva Rodriguez, Mikhail Spizharny, Sarana và Maghsoodloo đã đưa đại diện Việt Nam lên nhóm đầu.

Nổi bật nhất là chiến thắng khi cầm quân đen trước Sarana ở vòng 10. Đối thủ của Trường Sơn từng vô địch cá nhân châu Âu và cờ nhanh châu Âu năm 2023. Trong ván đấu kéo dài 76 nước, Trường Sơn có thời điểm chỉ còn khoảng sáu giây nhưng vẫn tìm được đường giành chiến thắng.

Bước ngoặt xuất hiện ở nước 67, khi Trường Sơn dùng mã vừa chiếu vua vừa tấn công xe, sau đó ăn được xe đối phương. Anh tiếp tục đưa tốt xuống phong hậu ở nước 72, trước khi chiếu hết vua trắng bằng hậu ở nước 76. Chiến thắng giúp Trường Sơn bước vào vòng cuối với 7,5 điểm.

Ở trận quyết định, Trường Sơn cầm trắng đánh bại Maghsoodloo, nhà vô địch U20 thế giới năm 2018. Chiến thắng càng đáng chú ý khi kỳ thủ Iran vừa đăng quang chính giải Freestyle Friday ngày 9-10, chỉ ba tuần trước đó.

Chức vô địch thuộc về Sina Movahed với 9,5 điểm, tiếp theo là Nodirbek Yakubboev với chín điểm. Trường Sơn xép hạng tư. Freestyle Friday là giải trực tuyến hằng tuần dành cho các kỳ thủ có danh hiệu, thi đấu cờ tự do, còn gọi là Chess960. Các quân ở hàng cuối được xếp theo vị trí ngẫu nhiên, giảm lợi thế học thuộc khai cuộc. Mỗi bên có ba phút, được cộng hai giây sau mỗi nước đi. Giải thuộc hệ thống tích lũy điểm hướng tới suất dự Giải vô địch cờ tự do thế giới 2027.

Hai vé World Cup cờ vua cho Việt Nam nhờ thành tích các kỳ thủ thần đồng Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) vừa chính thức công bố danh sách các liên đoàn giành suất dự World Cup 2027 nhờ thành tích Olympiad 2026. Những tấm vé cho Việt Nam nằm trong top đầu thế giới.



