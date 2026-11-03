Thấy gì từ danh sách FIFA Days tháng 11 của HLV Kim Sang Sik?

Olaha Mạnh Đức (áo đỏ) của CLB Công An TP.HCM trong vòng vây cầu thủ SHB Đà Nẵng - Ảnh: CAHCMFC

Chiều 3-11, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định dời thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 từ đầu năm sang cuối năm do tình hình bất ổn tại Trung Đông đã tạo điều kiện cho HLV Kim Sang Sik mạnh dạn làm mới đội hình.

Điều này không chỉ giảm tải cho các trụ cột đã thi đấu liên tục thời gian qua, mà còn trao cơ hội cho các nhân tố mới thể hiện mình.

Thử nghiệm mới cho hàng công

HLV Kim Sang Sik đã gọi 7 tân binh lên đội tuyển Việt Nam dịp này, trong đó có mặt của Olaha Mạnh Đức. Chân sút gốc Nigeria này đã ghi 2 bàn cho CLB Công An TP.HCM ở V-League lẫn Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027.

Trong bối cảnh chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang vắng mặt vì chấn thương, sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik kiểm tra mức độ hòa nhập của cầu thủ này mà còn giúp ông xây dựng thêm các phương án tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam.

Không hề kém cạnh Xuân Son ở khả năng càn lướt và chớp thời cơ, Olaha Mạnh Đức còn đa năng hơn chân sút gốc Brazil. Anh không chỉ đá tốt vai trò tiền đạo cắm mà còn nguy hiểm khi đá tiền đạo lùi, với những cú sút xa lợi hại.

Không chỉ Olaha Mạnh Đức, sự trở lại của Nguyễn Văn Tùng sau hơn 2 năm vắng mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng rất đáng chờ đợi.

Chân sút cao 1,81m này từng được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Philippines và Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 hồi tháng 6-2024, nhưng anh không thể hiện được nhiều.

Giờ thì Văn Tùng đang có 2 bàn thắng trong 5 trận ra sân cho CLB Hà Nội ở V-League 2026-2027. Quan trọng hơn, anh đá vị trí tiền đạo cắm mà ông Kim đang cần.

Quang Vinh (trái) ăn mừng bàn thắng cho CLB Sông Lam Nghệ An - Ảnh: SLNA FC

Làn sóng trẻ đáng chờ đợi

HLV Kim Sang Sik đã gọi 10 cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý khi 5 trong số đó là những cái tên mới Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Lê Phát và Trần Ngọc Sơn.

Trên thực tế, Trần Ngọc Sơn cũng không thể gọi là mới toanh. Chân sút 23 tuổi này từng được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 hồi tháng 6-2024. Tuy nhiên anh nhanh chóng bị trả về vì không thể cạnh tranh với các đàn anh.

Hơn 2 năm qua, Trần Ngọc Sơn đã tiến bộ hơn nhiều và đang thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định. Anh ghi 3 bàn trong 6 trận đầu tiên ở V-League 2026-2027, trong đó có cú đúp vào lưới CLB Thể Công - Viettel ở vòng 6.

Sự có mặt của Minh Phúc cũng giúp HLV Kim Sang Sik xây dựng phương án dự phòng cho "chân chuyền" lợi hại Trương Tiến Anh ở cánh phải. Tương tự, Nguyễn Lê Phát cũng xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam khi đã ghi 3 bàn cho CLB Ninh Bình sau 6 vòng đấu ở V-League 2026-2027.

Nhưng sự có mặt của cặp tiền vệ trung tâm Quang Vinh và Quốc Cường được chờ đợi hơn cả. Không gọi các trụ cột Hoàng Đức, Quang Hải và Lê Phạm Thành Long, HLV Kim Sang Sik cho thấy sẵn sàng cho cuộc cách mạng ở tuyến giữa bằng các nhân tố trẻ.

Quang Vinh vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam dự Asiad 2026 tại Nhật Bản. Cầu thủ 21 tuổi này cũng đang chơi nổi bật trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An ở V-League 2026-2027 khi đã ghi 3 bàn thắng. Đây là con số ấn tượng nếu như biết rằng Quang Vinh đá vai trò tiền vệ phòng ngự.

Trong khi đó Quốc Cường cũng đang nổi lên như là một trong những tiền vệ trung tâm đáng chú ý tại V-League. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và tự tin xử lý bóng trong phạm vi hẹp, Quốc Cường có thể mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.