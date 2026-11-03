Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức được gọi lên tuyển Việt Nam

Trung vệ Lương Chí Khải (áo đỏ) cùng Olaha Mạnh Đức lần đầu lên tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

Chiều 3-11, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng này. Bản danh sách gồm 23 cầu thủ, có rất nhiều tân binh, trong đó đáng chú ý có Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức.

Lương Chí Khải (Kyle Colonna) sinh năm 1999 tại Mỹ, là Việt kiều Mỹ, có bố người Mỹ, mẹ người Việt Nam. Anh được cho nhập quốc tịch Việt Nam hồi tháng 8, đang thi đấu cho Thể Công - Viettel.

Olaha Mạnh Đức sinh năm 1997 tại Nigeria, được cấp quốc tịch Việt Nam hồi tháng 9. Anh đang thi đấu nổi bật tại CLB Công An TP.HCM. Trong bối cảnh Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên đang chấn thương, Olaha là cầu thủ nhập tịch duy nhất gốc nước ngoài, đáng được chờ đợi ở tuyển Việt Nam.

Ngoài 2 cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam còn có sự hiện diện của các tân binh hoặc cầu thủ trẻ như tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Quang Vinh, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Họ đang thi đấu tương đối nổi bật ở V-League, có đóng góp nhiều vào những bàn thắng và điểm số của các CLB hàng đầu.

Việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển từ tháng 1-2027 sang tháng 12-2027. Việc này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên cũng khiến HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian để tính toán nhân sự.

Đây là cơ hội để HLV Kim cân đối khối lượng tập luyện và thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ. Đó là lý do các cầu thủ quen thuộc như Hoàng Đức, Thành Long, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Mạnh được cho nghỉ.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung FIFA Days tháng 11 là dịp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam thử nghiệm phương án nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập của các cầu thủ.

Tại Giải giao hữu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11, sau đó thi đấu với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14-11.

Giá vé xem các trận có 3 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé. Vé được bán theo hình thức trực tuyến, độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11-2026 - Ảnh: VFF