Tuyển thủ Indonesia được vinh danh ở Champions League

Ngôi sao tuyển Indonesia trong màu áo Lille - Ảnh: REUTERS

Thông tin nói trên được UEFA xác nhận trong bài tổng hợp loạt trận Champions League đăng trên trang chủ, xác lập một cột mốc lịch sử cho hành trình của các cầu thủ Indonesia ở bóng đá châu Âu.

Ngay dưới phần tường thuật trận Bodo/Glimt - Lille, UEFA công bố Calvin Verdonk là người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Match).

Đây là sự ghi nhận đáng chú ý dành cho hậu vệ 29 tuổi, trong bối cảnh Lille trải qua trận đấu khó khăn trên sân Aspmyra của đại diện Na Uy.

Ở trận này, Verdonk được HLV Davide Ancelotti (con trai ông Carlo Ancelotti) xếp đá chính bên hành lang trái. Lille nhập cuộc thận trọng và tạo ra một số cơ hội trong hiệp một. Đáng chú ý là tình huống Dilane Bakwa dứt điểm chìm, buộc thủ môn Nikita Haikin phải trổ tài cứu thua.

Sang hiệp hai, Bodo/Glimt gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Berke Ozer liên tiếp từ chối những pha dứt điểm của Sondre Auklend, Ole Didrik Blomberg và Odin Bjortuft.

Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0, giúp Lille giành điểm số đầu tiên ở Champions League mùa này sau ba thất bại liên tiếp.

Trong thế trận ấy, Verdonk góp phần vào khả năng phòng ngự của đội khách. Theo thống kê của StatMuse, hậu vệ tuyển Indonesia thực hiện 5 pha tắc bóng, trong đó có 2 lần thành công. Anh còn có 2 tình huống cắt bóng, 7 lần thu hồi bóng và một pha giải nguy.

Verdonk cũng thực hiện thành công 43 trong tổng số 54 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác gần 80%. Những đóng góp này giúp anh nhận được sự đánh giá cao từ UEFA, dù trận đấu không có bàn thắng.

Đáng chú ý, theo dữ liệu UEFA, Verdonk mới ra sân hai trận tại Champions League mùa này. Việc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận là dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1997.

Verdonk sinh tại Dordrecht (Hà Lan), có gốc gác Indonesia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord và từng thi đấu cho PEC Zwolle, Twente, Famalicão và NEC Nijmegen trước khi gia nhập Lille vào tháng 9-2025.

Ở cấp độ quốc tế, Verdonk từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan, trong đó có đội U17 giành ngôi á quân Giải vô địch U17 châu Âu năm 2014.

Tháng 6-2024, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia và được phép chuyển sang khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.

Ngày 11-6-2024, Verdonk có trận ra mắt tuyển Indonesia khi đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Anh thi đấu 67 phút, góp phần giúp Indonesia giành quyền vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á.

Sau đó, hậu vệ này trở thành gương mặt quen thuộc trong đội hình Indonesia, góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

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