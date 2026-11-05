Ronaldo: 23 năm nước mắt và vinh quang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó - Ảnh: REUTERS

Ở tuổi 41, Ronaldo đã có 234 trận và 146 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Phía sau những con số ấy là hành trình nỗ lực không ngừng của CR7, những lần anh phải đứng dậy sau thất bại.

Những giọt nước mắt

Ngày 20-8-2003, Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha trong trận giao hữu thắng Kazakhstan 1-0. Chàng trai 18 tuổi khi ấy bước vào đội tuyển cùng những đàn anh như Luis Figo, trước khi dần trở thành gương mặt đại diện cho một thế hệ mới.

Euro 2004 mang đến bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho đội tuyển, nhưng cũng để lại vết thương lớn. Trên sân nhà, Bồ Đào Nha tiến vào chung kết rồi thua Hy Lạp 0-1. Hình ảnh Ronaldo bật khóc trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải.

Nước mắt Ronaldo có lẽ rơi nhiều nhất khi khoác áo Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Những năm sau đó, anh ngày càng gánh vác nhiều trách nhiệm. Ở trận play-off tranh vé World Cup 2014, Ronaldo ghi cả 4 bàn thắng của Bồ Đào Nha qua hai lượt gặp Thụy Điển, trong đó có cú hat-trick trên sân khách.

Tuy nhiên, vị thế ngôi sao không giúp anh tránh khỏi những ngày buồn. Tại World Cup 2022, Ronaldo phải ngồi dự bị ở vòng knock-out, rồi rời sân trong nước mắt sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Morocco tại tứ kết. Đến Euro 2024, anh lại khóc khi sút hỏng phạt đền trước Slovenia, dù Bồ Đào Nha sau đó thắng luân lưu.

Chức vô địch Euro 2016 là đỉnh cao của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Di sản số 7

Bước ngoặt lớn nhất đến tại Euro 2016. Trong trận chung kết với Pháp, Ronaldo chấn thương và rời sân ngay phút 25. Anh tiếp tục cổ vũ, thúc giục đồng đội ngoài đường biên, trước khi bàn thắng của Eder trong hiệp phụ giúp Bồ Đào Nha lần đầu vô địch châu Âu.

Từ nỗi đau năm 2004 đến chiếc cúp năm 2016 là 12 năm chờ đợi. Lần này, nước mắt của Ronaldo gắn với niềm hạnh phúc được nâng danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển.

Sự nghiệp của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Bồ Đào Nha tiếp tục vô địch Nations League 2019 và 2025. Trong trận chung kết năm 2025, Ronaldo ghi bàn gỡ 2-2 trước Tây Ban Nha, góp phần đưa trận đấu tới loạt luân lưu mà đội nhà giành chiến thắng.

Qua 6 kỳ Euro, Ronaldo ghi 14 bàn, nhiều nhất lịch sử giải. Từ cầu thủ chạy cánh đến trung phong, từ tài năng trẻ đến thủ lĩnh ngoài tuổi 40, anh duy trì khát vọng cạnh tranh suốt hơn hai thập kỷ.

Dẫu cho vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch World Cup, sự nghiệp trong màu áo Bồ Đào Nha của anh vẫn là di sản quá lớn cho thế hệ kế tiếp.

Chia tay đội tuyển quốc gia, Ronaldo để lại những chiếc cúp và kỷ lục. Cùng với đó là ký ức về đội trưởng đã trải qua rất nhiều vinh quang cũng như những phút giây cay đắng của sự thất bại.

NÓNG: Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế Hãng tin BBC (Anh) chiều 5-11 đưa tin, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, khép lại giấc mơ vô địch World Cup còn dang dở.



