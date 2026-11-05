Trung Quốc bắt đầu chiến dịch 'rút thẻ đỏ Mbappe' khỏi các nền tảng truyền thông

Mbappe đang chịu sức ép từ chiến dịch tẩy chay của Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo cuộc rà soát được Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE công bố trong tuần này, làn sóng tẩy chay Mbappe tại Trung Quốc đang có những diễn biến đặc biệt.

Một số nền tảng thể thao không chỉ hạn chế những nội dung mới liên quan đến tiền đạo người Pháp mà còn tìm cách "rút thẻ đỏ" anh và Real Madrid trong dữ liệu trước đây.

Từ xóa tên Mbappe đến xóa cả những trận đấu cũ

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Dongqiudi, một trong những nền tảng thông tin bóng đá phổ biến tại Trung Quốc.

Trước thềm trận Racing Santander - Real Madrid, Dongqiudi công bố đội hình xuất phát của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thay vì ghi tên Mbappe, trang này sử dụng cụm từ "Không có người này".

EFE xác nhận trực tiếp cách xử lý đặc biệt trên. Đây không phải lần đầu nền tảng này tìm cách xóa tên ngôi sao người Pháp.

Ngày 27-10, khi công bố bảng xếp hạng Quả bóng vàng 2026, Dongqiudi vẫn ghi nhận người chiến thắng Harry Kane và cầu thủ xếp thứ ba Lamine Yamal. Tuy nhiên, vị trí á quân của Mbappe lại được thay bằng cụm từ "Không có người này".

Nền tảng này còn sử dụng hình ảnh đen trắng của Mbappe, một cách thể hiện thường gắn với hình ảnh người đã qua đời trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Cadena SER, trước đó Dongqiudi tuyên bố những phát biểu của Mbappe là không thể chấp nhận và từ chối dịch lại nội dung gây tranh cãi.

Không chỉ xóa tên cầu thủ, một số nền tảng còn loại bỏ cả những dữ liệu bóng đá trong quá khứ.

Nhiều nhà tài trợ Trung Quốc đã ngừng hợp tác với Mbappe - Ảnh: GETTY IMAGES

EFE cho biết Migu, đơn vị có hợp đồng phát sóng La Liga tại Trung Quốc đến năm 2030, đã gỡ các video tổng hợp và bản phát lại những trận Real Madrid thuộc các vòng đấu trước.

Khi kiểm tra kho dữ liệu, phóng viên EFE không còn tìm thấy các trận đấu cũ của Real Madrid, trong khi video của những đội bóng khác vẫn được giữ nguyên.

Ở vòng 11 La Liga, Migu tiếp tục phát chín trận đấu nhưng không phát cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Real Madrid.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước CCTV còn loại bỏ La Liga khỏi danh mục các giải đấu trên trang thể thao chính thức. Những giải vô địch quốc gia khác như Premier League, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 vẫn xuất hiện bình thường.

Xin lỗi vẫn chưa đủ để chấm dứt làn sóng tẩy chay

Những động thái trên nối tiếp cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 26-10, sau khi Mbappe đưa ra lời nói đùa gây tranh cãi về Trung Quốc.

Ngày 27-10, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc như Dongpeng Beverage, Mengniu Dairy và Milkground tuyên bố chấm dứt hợp tác với tiền đạo Real Madrid.

Làn sóng phản đối sau đó lan sang những thương hiệu quốc tế có quan hệ quảng cáo với Mbappe. Một số doanh nghiệp, trong đó có hãng thể thao Thụy Sĩ On, đã gỡ các nội dung quảng bá liên quan đến anh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình điện thoại hiển thị tài khoản Weibo của Mbappe cùng thông báo không thể theo dõi tài khoản do vi phạm quy định nền tảng - Ảnh: GETTY IMAGES

Mbappe, Real Madrid và La Liga lần lượt lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những động thái tẩy chay trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thậm chí, dư luận Trung Quốc còn kêu gọi tẩy chay cả những nhãn hàng quốc tế tài trợ cho Mbappe.

Đến ngày 5-11, chưa có thông báo chính thức về thời điểm CCTV khôi phục phát sóng La Liga hoặc Migu đưa các trận Real Madrid trở lại chương trình.

Việc xóa tên Mbappe khỏi những bảng xếp hạng và gỡ bỏ cả các trận đấu cũ của Real Madrid cho thấy cuộc khủng hoảng đã vượt xa phạm vi những hợp đồng quảng cáo.

Một số nền tảng truyền thông Trung Quốc đang tìm cách hạn chế sự hiện diện của ngôi sao người Pháp ngay trong những dữ liệu bóng đá đã thuộc về quá khứ.