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Không xem được Mbappe đá Champions League, khán giả Trung Quốc đòi hoàn tiền

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Tranh cãi quanh Kylian Mbappe xuất hiện thêm diễn biến mới khi nhiều khán giả Trung Quốc khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền gói Champions League.

Mbappe cũng như Real Madrid có thể bị cấm sóng ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Trong nội dung đăng trên trang Blue Sky 315 tối 4-11 (giờ địa phương), một người mua cho biết đã đăng ký gói Champions League của iQIYI từ ngày 9-9, với mục đích chính là theo dõi Real Madrid cũng như cá nhân Mbappe.

Theo người này, sản phẩm được quảng cáo bao gồm toàn bộ trận đấu của giải, nhưng nền tảng hiện không cung cấp các trận của đội bóng Tây Ban Nha.

Người khiếu nại yêu cầu hoàn 98 nhân dân tệ, đồng thời phản ánh đã nhiều lần liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng bị từ chối. Đây là trình bày từ phía người mua, chưa có phản hồi của iQIYI về trường hợp này được xác minh.

Nội dung tương tự cũng xuất hiện trong kết quả lập chỉ mục của Black Cat, nền tảng tiếp nhận khiếu nại thuộc Sina, ghi đối tượng bị khiếu nại là iQIYI Sports. Tuy nhiên, chưa truy xuất được hồ sơ riêng cùng chứng từ và phản hồi của doanh nghiệp.

Trên diễn đàn Hupu, mục dành cho người hâm mộ Real Madrid xuất hiện chủ đề với nội dung mua gói Champions League nhưng không xem được đội bóng, kèm lời kêu gọi khiếu nại yêu cầu bồi hoàn. 

Những phản ánh này xuất hiện giữa lúc việc phát sóng các trận Real tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ tranh cãi liên quan Mbappe.

Trước trận AEK Athens - Real Madrid rạng sáng 5-11, báo El Espanol cho biết đã kiểm tra lịch iQIYI và không thấy cuộc đối đầu này, trong khi các trận của Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal và Real Betis vẫn được lên lịch. Eurosport, dẫn AFP, cũng ghi nhận trận Real là cuộc đối đầu duy nhất vắng trên website nền tảng khi kiểm tra.

Dù vậy, những ghi nhận này mới trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Hiện các trang báo uy tín của Trung Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Làn sóng tẩy chay bùng lên tuần qua sau khi video Mbappe đưa ra bình luận gây tranh cãi liên quan Trung Quốc. Ngày 27-10, các doanh nghiệp Dongpeng, Mengniu và Milkground tuyên bố chấm dứt hợp tác với tiền đạo Pháp.

Mbappe, Real Madrid và La Liga sau đó đều xin lỗi. Tuy nhiên, AFP ghi nhận trận Racing Santander - Real ngày 1-11 không được phát trên hai kênh thể thao CCTV, đồng thời không tìm thấy phát trực tiếp trên Migu. Các khiếu nại của người mua gói Champions League đang đặt thêm vấn đề về quyền lợi khán giả trả phí giữa cuộc tranh cãi này.

Không xem được Mbappe đá Champions League, khán giả Trung Quốc đòi hoàn tiền - Ảnh 3.Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 với Mbappe, Champions League lo lắng

Sau khi hàng loạt nhà tài trợ quay lưng với Kylian Mbappe, làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc đang có nguy cơ lan sang Champions League, đẩy Real Madrid và cả bóng đá châu Âu vào tình thế khó xử.

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    Chủ đề: Champions League Trung Quốc La Liga truyền hình Real Madrid

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