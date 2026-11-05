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Real Madrid suýt ôm hận, chỉ thắng đội bóng Hy Lạp ở phút cuối tại Champions League

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Rạng sáng 5-11, Real Madrid đã đánh bại AEK Athens (Hy Lạp) 3-2 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

Real Madrid lại thắng nghẹt thở phút cuối ở Champions League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau khi ghi bàn vào lưới AEK Athens - Ảnh: UEFA

Dù phải hành quân đến Hy Lạp nhưng các CĐV Real Madrid không nghĩ đến một trận đấu khó khăn cho đội nhà, bởi thầy trò HLV Jose Mourinho có thực lực hoàn toàn vượt trội so với AEK Athens. 

Sự tự tin của Real Madrid được thể hiện khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha để hai trụ cột Arda Guler và Aurélien Tchouaméni ở nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, AEK Athens suýt chút nữa khiến Real Madrid ôm hận.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và sớm tìm được bàn mở tỉ số sau cú sút góc gần quyết đoán của Aboubakary Koïta ở phút 12.  

Trận này nhiều vị trí của Real Madrid chơi dưới sức khiến đội bóng hoàng gia thiếu sự mượt mà trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai đội vẫn là sự bùng nổ của các ngôi sao. Phút 32, từ đường căng ngang của Marc Cucurella, Jude Bellingham thực hiện pha đánh gót thần sầu, ghi bàn nâng cân bằng tỉ số 1-1.

Real Madrid lại thắng nghẹt thở phút cuối ở Champions League - Ảnh 2.

Tình huống Federico Valverde ghi bàn quyết định cho Real Madrid - Ảnh: UEFA

Những phút tiếp theo, Real Madrid áp đảo toàn diện về thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của đội khách lại tận dụng không thành công. Cũng phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ AEK Athens khi họ chơi phòng ngự quả cảm.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 75, Stavros Pilios dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho AEK Athens trong sự choáng váng của các cầu thủ Real Madrid. Dù vậy, niềm vui của AEK Athens không kéo dài quá lâu. 

Ba phút sau, Kylian Mbappe đệm bóng ghi bàn cân bằng tỉ số 2-2 cho Real Madrid sau đường chuyền của Denzel Dumfries. Quyết tâm tìm kiếm chiến thắng, HLV Jose Mourinho tung Brahim Diaz và Carlos Espi vào sân.

Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Real Madrid cuối cùng cũng tìm được bàn thắng "chốt hạ" ở phút 90+2. Từ ngoài vòng cấm, Federico Valverde tung cú sút xa cháy lưới AEK Athens, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Với chiến thắng này, Real Madrid toàn thắng cả 4 trận đấu đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, xếp sau PSG (cùng 12 điểm nhưng kém chỉ số phụ).  

Real Madrid thắng nghẹt thở đội bóng Hy Lạp phút cuối ở Champions League - Ảnh 3.Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 với Mbappe, Champions League lo lắng

Sau khi hàng loạt nhà tài trợ quay lưng với Kylian Mbappe, làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc đang có nguy cơ lan sang Champions League, đẩy Real Madrid và cả bóng đá châu Âu vào tình thế khó xử.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: AEK Athens Jose Mourinho Champions League real madrid

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