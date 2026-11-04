Lịch trực tiếp Champions League: Leipzig gặp Liverpool, Real Madrid ra sân - Đồ họa: TV360

Real Madrid và Liverpool là 2 đại gia ra sân thi đấu sớm nhất rạng sáng 5-11. Trong khi Real Madrid hành quân đến Hy Lạp gặp AEK Athens thì Liverpool làm khách của Fenerbahce (lúc 0h45).

Về lý thuyết, Real Madrid được đánh giá mạnh hơn và nhiều khả năng sẽ có 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn vì Fenerbahce là đối thủ rất có thực lực.

Lúc 3h ngày 5-11 sẽ diễn ra đồng loạt 6 trận đấu. Đáng chú ý nhất là 2 trận đấu Dortmund gặp Real Betis hay Leipzig chạm trán Man City.

Man City đang trải qua chuỗi trận rất đáng thất vọng tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi Champions League, mọi chuyện sẽ rất khác.

Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhưng đại diện bóng đá Anh sẽ rất nỗ lực mới có thể hướng đến mục tiêu 3 điểm. Trong khi đó, Dortmund gặp Real Betis là cặp đấu cân bằng và rất khó đoán.

Ngoài các trận đấu kể trên, các CĐV không thể bỏ qua những màn so tài đáng chú ý khác: Slavia Praha đấu Arsenal, Lens gặp Como...