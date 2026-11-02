Lịch trực tiếp Champions League: Atletico Madrid đấu Bayern Munich, Man United đụng Roma

Lịch trực tiếp Champions League: Atletico Madrid - Bayern Munich, Man United đụng Roma - Đồ họa:TV360

Trận đấu đáng chú ý đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Atletico Madrid và Bayern Munich. Đây là trận đấu của hai trường phái khác nhau khi Bayern Munich chơi tấn công mạnh mẽ còn Atletico Madrid nổi tiếng với lối đá phòng ngự khó chịu.

Trận đấu vì vậy rất khó đoán nhưng đây hứa hẹn sẽ là bữa tiệc bóng đá với các CĐV trung lập.

Aston Villa đến làm khách của Barca cũng là trận cầu đáng chú ý. Barca được đánh giá mạnh hơn nhưng họ sẽ không dễ giành chiến thắng trước Aston Villa đang có phong độ cao.

Nhưng đáng chú ý hơn cả sẽ là cặp đấu giữa Roma và chủ nhà Man United.

Man United đang chìm sâu trong cơn khủng hoàng. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng với phong độ hiện tại, các CĐV Man United khó kỳ vọng vào chiến thắng cho đội nhà.

Villarreal chạm trán PSG cũng rất đáng xem. Tuy vậy, đội đương kim vô địch được dự đoán sẽ có chiến thắng nếu đá đúng sức.