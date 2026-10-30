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Tuyển Malaysia sắp có cầu thủ nhập tịch từng thi đấu cho Aston Villa

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã hoàn tất hồ sơ gửi FIFA, chờ phê duyệt cho Shane Lowry, trung vệ 37 tuổi từng khoác áo Aston Villa, thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Tuyển Malaysia sắp nhập tịch cựu cầu thủ Aston Villa - Ảnh 1.

Shane Lowry sắp nhập tịch tuyển Malaysia - Ảnh: JDT

Theo Đài RTM, Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman vừa xác nhận cơ quan này đã hoàn thiện giấy tờ liên quan đến Shane Lowry và chuyển đến FIFA. Nếu được chấp thuận, trung vệ thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim (JDT) sẽ có cơ hội khoác áo tuyển Malaysia.

Lowry là cầu thủ gốc Úc, gia nhập JDT từ năm 2021. Theo RTM, anh đã hoàn thành 5 năm cư trú tại Malaysia. Tuy nhiên việc được công nhận là cầu thủ nội ở giải quốc nội không đồng nghĩa tự động đủ điều kiện thi đấu cho tuyển quốc gia. Anh vẫn phải chờ FIFA phê duyệt tư cách đại diện Malaysia.

Điểm đáng chú ý của Lowry là kinh nghiệm đỉnh cao qua nhiều năm thi đấu tại Anh. Trước khi trở về Úc khoác áo Perth Glory vào đầu năm 2016, anh trải qua khoảng 11 năm tại bóng đá Anh, từng thuộc biên chế CLB Aston Villa, Leeds United, Sheffield United, Millwall và Birmingham City.

Theo hồ sơ do Perth Glory công bố, Lowry từng ra sân hai trận Europa League trong màu áo Aston Villa. 

Quãng thời gian thi đấu tại Anh là đỉnh cao trong sự nghiệp của trung vệ này, trước khi anh chuyển sang chinh phục các giải đấu tại châu Á.

Hành trình quốc tế của Lowry cũng khá đặc biệt. Anh từng khoác áo các đội U17 và U21 Ireland, sau đó lựa chọn theo đuổi cơ hội thi đấu cho tuyển Úc. 

Năm 2010, Lowry có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Úc chuẩn bị cho World Cup tại Nam Phi.

Ở tuổi 37, anh đứng trước cơ hội mở thêm một chương mới cùng tuyển Malaysia.

Theo báo Utusan Malaysia ngày 30-10, nếu sớm được FIFA bật đèn xanh, Lowry có thể được xem xét triệu tập cho hai trận giao hữu gặp Trung Quốc và Yemen trong tháng 11. Khả năng ra mắt còn phụ thuộc vào tiến độ xét duyệt và lựa chọn của ban huấn luyện.

Trước đó, FIFA đã xác nhận Bergson da Silva và Brad Tapp đủ điều kiện khoác áo Malaysia. Nếu hồ sơ được thông qua, Lowry sẽ bổ sung một lựa chọn giàu kinh nghiệm cho hàng phòng ngự Malaysia, dù tuổi tác đặt ra câu hỏi về khả năng đóng góp lâu dài của anh.

Tuyển Malaysia sắp nhập tịch cựu cầu thủ Aston Villa - Ảnh 3.Indonesia, Malaysia có hàng loạt cầu thủ bị FIFA cấm đăng ký

Bóng đá Malaysia và Indonesia đang dẫn đầu Đông Nam Á về số trường hợp bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới. Đáng chú ý, Malaysia có tới 33 trường hợp, còn Indonesia 21 trường hợp.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: bóng đá Đông Nam Á nhập tịch Malaysia tuyển Malaysia

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