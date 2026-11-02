HLV Mourinho chê nhiều cổ động viên xem bóng đá nhưng không biết luật

HLV Mourinho tiếp tục có phát biểu gây chú ý trong trận thắng của Real Madrid trước Racing Santander - Ảnh: REUTERS

Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, Real Madrid tiếp tục duy trì chuỗi phong độ thăng hoa bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Racing Santander tại La Liga vào đêm 1-11. Đó là các pha lập công của Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Yan Diomande, giúp thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Barcelona xuống còn 3 điểm.

Dù vậy, tâm điểm sau trận đấu lại xoay quanh những tranh cãi về các quyết định phạt đền của trọng tài.

"Kền kền trắng" được hưởng một quả penalty ở phút 11 sau tình huống Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng đồng thời cũng may mắn thoát một quả phạt đền trong hiệp hai khi VAR kịp thời can thiệp hủy bỏ lỗi chạm tay của Aurelien Tchouameni.

Khi được hỏi về những phản ứng từ các khán đài và ý kiến tranh cãi quanh các quyết định trên, "Người đặc biệt" đã có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn và mang đậm thương hiệu cá nhân:

"Theo tôi thì họ (khán giả chủ nhà) phản đối mọi thứ. Tôi thực sự thích sân vận động này và những người hâm mộ ở đây, họ có cá tính và tạo ra bầu không khí rất khó khăn cho đối thủ. Nhưng sự thật là mọi người trải nghiệm trận đấu với niềm đam mê tột độ, còn nhiều người thì hoàn toàn không hiểu luật", Mourinho châm biếm.

Nhà cầm quân kỳ cựu người Bồ Đào Nha cho rằng luật bóng đá hiện đại thay đổi quá xoành xoạch với quá nhiều chi tiết nhỏ, khiến người xem dễ nhầm lẫn:

"Mọi người không nhận ra rằng tình huống của Tchouameni chưa bao giờ có thể tính là phạt đền, bởi bóng đã chạm vào người trước khi trúng tay cậu ấy. Khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, tôi vẫn giữ bình tĩnh vì đứng cách xa 60 mét. Nhưng sau đó xem lại trên iPad, tôi tự nhủ 'Nếu VAR không ngủ gật, chắc chắn đó không phải penalty'”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1963 cũng dành những lời khen ngợi cho tổ trọng tài vì đã điều hành tốt một trận đấu có tính chất căng thẳng và cạnh tranh cao.

Với chiến thắng này, Mourinho và Real Madrid đang cho thấy sự trở lại vô cùng mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch La Liga mùa giải năm nay.