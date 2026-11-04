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Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 với Mbappe, Champions League lo lắng

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau khi hàng loạt nhà tài trợ quay lưng với Kylian Mbappe, làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc đang có nguy cơ lan sang Champions League, đẩy Real Madrid và cả bóng đá châu Âu vào tình thế khó xử.

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 cho Mbappe, Champions League bị liên lụy - Ảnh 1.

Mbappe làm cả Champions League cũng bị liên lụy - Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin của báo Tây Ban Nha El Espanol, trận AEK Athens gặp đội bóng của Mbappe - Real Madrid tại Champions League ngày 5-11 (giờ Việt Nam) không xuất hiện trong lịch phát sóng của iQIYI, nền tảng nắm bản quyền giải đấu tại Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc xóa Real Madrid và Mbappe khỏi sóng truyền hình Champions League?

Điều đáng chú ý là iQIYI vẫn lên lịch phát sóng các trận đấu khác, bao gồm những cuộc đối đầu có sự góp mặt của Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal và Real Betis. Riêng trận đấu của Real Madrid lại vắng mặt.

Trước đó, vào ngày 2-11, báo Vozpopuli dẫn các nguồn tin riêng khẳng định việc tẩy chay Real Madrid có thể được mở rộng sang Champions League. Theo tờ báo này, các trận đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ không được truyền hình trực tiếp tại Trung Quốc.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi Champions League thuộc quyền tổ chức của UEFA, hoàn toàn độc lập với La Liga.

Nếu việc ngừng phát sóng được thực hiện, cuộc khủng hoảng do Mbappe gây ra sẽ không còn giới hạn trong bóng đá Tây Ban Nha mà ảnh hưởng trực tiếp đến sân chơi danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Cần biết rằng Real Madrid chính là đội bóng số một lịch sử Champions League. Nếu họ bị đại lục xóa khỏi sóng truyền hình, giải đấu đứng đầu châu Âu sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí liên lụy cả các đội bóng chạm trán Real Madrid thời gian tới.

Đòn tẩy chay thứ ba

Đây có thể xem là đợt leo thang thứ ba trong làn sóng tẩy chay Mbappe tại Trung Quốc, bắt nguồn từ phát biểu gây tranh cãi của siêu sao người Pháp. 

Đợt đầu tiên diễn ra ngày 27-10, khi hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc gồm Dongpeng Beverage, Mengniu Dairy và Milkground tuyên bố chấm dứt hợp tác với tiền đạo người Pháp.

Tiếp đó, làn sóng phản đối lan sang các thương hiệu quốc tế có quan hệ thương mại với Mbappe.

Theo báo Jiemian, những nội dung quảng bá liên quan đến anh đã bị gỡ khỏi tài khoản mạng xã hội Trung Quốc của các thương hiệu như Dior, Rimowa và hãng thể thao Thụy Sĩ On. Tencent cũng thông báo loại bỏ các tài liệu quảng bá liên quan đến cầu thủ này khỏi những kênh bên ngoài trò chơi bóng đá của hãng.

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 cho Mbappe, Champions League bị liên lụy - Ảnh 2.

Mbappe trong một lần sang Trung Quốc - Ảnh: P.N

Đáng chú ý, On chưa tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Mbappe. Việc tiếp tục hợp tác khiến thương hiệu này đối diện sức ép từ một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc.

Đợt tẩy chay thứ ba đang hướng trực tiếp vào hoạt động truyền hình bóng đá.

Theo AFP, ngày 1-11, CCTV không phát trận Racing Santander - Real Madrid, dù Mbappe ra sân và ghi bàn. Nền tảng Migu của China Mobile cũng không phát trận này, trong khi vẫn truyền hình nhiều trận La Liga khác.

Đến nay, những lời xin lỗi của Mbappe, Real Madrid và La Liga vẫn chưa giúp hoạt động truyền hình trở lại bình thường.

Bóng đá châu Âu lo ngại hiệu ứng dây chuyền

Theo Vozpópuli, những nỗ lực đàm phán của La Liga đã phần nào giúp các CLB Tây Ban Nha khác tránh bị ảnh hưởng trên nền tảng trả tiền. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn là đối tượng chịu sức ép lớn nhất.

Điều đó đặt ra một vấn đề mới: nếu Champions League cũng chịu ảnh hưởng, không chỉ Real Madrid mà cả các đối thủ của họ có thể mất lượng khán giả lớn tại Trung Quốc.

Đây là rủi ro thương mại đáng chú ý đối với UEFA, các đơn vị sở hữu bản quyền và những nhà tài trợ, bởi Real Madrid là một trong những thương hiệu bóng đá có sức hút toàn cầu.

Việc một đội bóng hàng đầu liên tục vắng mặt trên truyền hình có thể làm giảm sức hấp dẫn của các gói bản quyền, đồng thời ảnh hưởng đến mức độ hiện diện của các nhãn hàng trong những trận đấu liên quan.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin UEFA bị cắt giảm doanh thu bản quyền hoặc phải bồi thường cho các đối tác vì vụ việc.

Truyền thông phương Tây đang theo dõi sát diễn biến này. El Espanol nhận định Real Madrid phải chịu sức ép đặc biệt, trong khi các đối thủ vẫn duy trì sự hiện diện trên truyền hình Trung Quốc.

Eurosport của Pháp ngày 3-11 cũng cảnh báo làn sóng tẩy chay có thể lan sang Champions League, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao và thương mại của La Liga chưa thể khôi phục tình hình.

Trong khi đó, Reuters và The Guardian từng phân tích những rủi ro mà các ngôi sao thể thao, CLB và thương hiệu quốc tế phải đối mặt khi vướng tranh cãi tại thị trường Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, những phản ứng cứng rắn vẫn tiếp diễn dù Mbappe đã lên tiếng xin lỗi.

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 cho Mbappe, Champions League bị liên lụy - Ảnh 3.

Mbappe và chủ tịch Florentino Perez khốn khổ những ngày qua - Ảnh: UEFA

Theo Jiemian, đại diện China Media Group (CMG), đơn vị quản lý CCTV, trước đó khẳng định không chấp nhận cách Real Madrid giải thích rằng phát biểu của Mbappe chỉ mang tính cá nhân.

Đại diện này nhấn mạnh: "Trước khi Real Madrid đưa ra lời xin lỗi thỏa đáng, mọi chuyện đều không thể bàn tiếp".

Thông điệp trên cho thấy phía Trung Quốc không chỉ yêu cầu Mbappe nhận trách nhiệm mà còn muốn CLB chủ quản có hành động cụ thể.

Trước nguy cơ khủng hoảng kéo dài, chủ tịch La Liga Javier Tebas mới đây đã xác nhận đang liên lạc với các nhà chức trách Trung Quốc tại Bắc Kinh và Madrid.

Ông tuyên bố sẵn sàng trực tiếp sang Trung Quốc để thương lượng, với mục tiêu đưa hoạt động bóng đá trở lại bình thường.

Dù vậy, khi Champions League cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn vào cuộc tẩy chay, thách thức giờ đây không còn chỉ dành riêng cho Mbappe hay Real Madrid. Đây còn là bài toán thương mại nhạy cảm mà bóng đá châu Âu phải tìm cách giải quyết.

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' thứ 3 cho Mbappe, đến phiên Champions League lo lắng - Ảnh 5.Trung Quốc giáng 'đòn trừng phạt' thứ 2 với Mbappe, nặng hơn đòn đầu

Không dừng lại ở việc cắt hợp đồng với Kylian Mbappe, làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc đang lan sang cả những thương hiệu quốc tế hợp tác với siêu sao người Pháp, đẩy anh vào cuộc khủng hoảng thương mại ngày càng phức tạp.

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    Chủ đề: Real Madrid Trung Quốc trừng phạt tẩy chay Champions League

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