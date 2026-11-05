NÓNG: Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế

Ronaldo giã từ tuyển quốc gia Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

"Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, ngày tôi phải trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã đến”, Ronaldo chia sẻ trong một video đăng tải trên Instagram về quyết định giã từ tuyển quốc gia.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ và mang nó tới những sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo ấy cho thế hệ tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, không chỉ đưa ra bằng lý trí, mà còn phải xuất phát từ trái tim. Hành trình bắt đầu từ tháng 8-2003, từ đó cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi, giờ đây đã đi đến hồi kết”.

Ronaldo, 41 tuổi, từng tiết lộ rằng anh muốn giã từ tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Tuy nhiên anh được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus thuyết phục ở lại, tiếp tục gắn bó với tuyển quốc gia.

Tuy nhiên Ronaldo và HLV Jorge Jesus sau đó có va chạm nảy lửa, khiến Ronaldo phải "rời trại huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha", mở màn cho loạt "drama" tốn không ít giấy mực của truyền thông.

Cuộc xung đột giữa HLV Jesus và Ronaldo bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 rạng sáng 28-9. HLV Jorge Jesus đã kêu Ronaldo khởi động nhưng lại không cho siêu sao này vào sân.

Sau khi trận đấu kết thúc, CR7 đã bỏ vào phòng thay đồ ngay lập tức mà không nán lại sân chia vui cùng các đồng đội.

HLV Jorge Jesus tự thừa nhận rằng Ronaldo đã "giận" ông nhưng tin rằng tình hình đã được giải quyết. Tuy nhiên, mọi thứ xấu đi khi Ronaldo không xuất hiện trong buổi tập của Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận đấu với Đan Mạch tại Copenhagen.

Ronaldo giã từ tuyển quốc gia sau 23 năm - Ảnh: REUTERS

Trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jorge Jesus cho biết tiền đạo Gonçalo Ramos sẽ đá chính thay vì Ronaldo. Phát biểu này được cho là thổi bùng thêm những căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, khiến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tuyên bố rút lui khỏi đợt tập trung của "Brazil châu Âu" giữa kỳ FIFA Days tháng 9 và 10.

Sau đó, Hội đồng kỷ luật của FPF đã quyết định cấm Ronaldo thi đấu cho tuyển quốc gia 1 tháng và phạt cầu thủ này 255 euro. Ronaldo rời trại tập trung tuyển quốc gia vào ngày 30-9. Như vậy, án cấm thi đấu của anh sẽ hết hạn vào ngày 30-10.

Trong khi đó, đợt tập trung tuyển quốc gia tiếp theo của Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào giữa tháng 11. Tại đây, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Đan Mạch (14-11) và Xứ Wales (17-11). Như vậy, án phạt của FPF không khiến Ronaldo bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đến 5-11, Ronaldo đã bất ngờ tuyên bố giã từ tuyển quốc gia. Ronaldo khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2003 đến nay đã hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian này, anh ghi 146 bàn sau 234 trận, cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016.

Chia tay tuyển Bồ Đào Nha, sự tiếc nuối lớn nhất với Ronaldo có lẽ là chưa từng chạm đến chức vô địch World Cup.