Tiết lộ nguyên nhân khiến tiền đạo Jesus de Miguel tử vong

Tiền đạo Jesus de Miguel tử vong sau pha va chạm với thủ môn đối thủ - Ảnh: AFP

Theo The Sun (Anh), kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife đã tử vong do “chấn thương vùng ngực ngoài ý muốn”.

Báo cáo pháp y đã gửi đến tòa án

Các chuyên gia pháp y đã gửi báo cáo kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong của cầu thủ 30 tuổi đến tòa án đang thụ lý điều tra tại Santa Cruz, thủ phủ đảo Tenerife (Tây Ban Nha).

Kết quả của những xét nghiệm bổ sung được thực hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi vẫn chưa được công bố. Các xét nghiệm này dự kiến sẽ được phân tích tại một phòng thí nghiệm chuyên biệt.

Báo cáo pháp y sơ bộ mô tả chấn thương vùng ngực là “nguyên nhân phù hợp với cái chết của cầu thủ”. Theo báo cáo của trọng tài điều khiển trận đấu, Owono đã sử dụng “lực quá mức cần thiết” khi tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Thi thể Jesus de Miguel đã được đưa bằng đường hàng không từ đảo Tenerife về nhà, để gia đình tổ chức tang lễ vào chiều nay (5-11) tại thị trấn Navahermosa (cách Madrid khoảng 130km về phía tây nam). Đây cũng là nơi cha mẹ anh đang sinh sống trong nỗi đau mất con.

Hôm 4-11, Tòa án Công lý cấp cao Quần đảo Canary (Tây Ban Nha) xác nhận đã nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ và cho phép chuyển thi thể cầu thủ về quê nhà. Cảnh sát điều tra cái chết của Jesus đang xem xét cả quy trình ứng cứu y tế lẫn khả năng pha vào bóng nguy hiểm của Owono có thể cấu thành hành vi ngộ sát không cố ý.

Thủ môn Owono - người va chạm khiến Jesus de Miguel tử vong - Ảnh: M.T.C.

Chiều 3-11, thông tin được tiết lộ cho thấy các sĩ quan thuộc đơn vị điều tra án mạng tại Santa Cruz, thủ phủ Tenerife, đã chính thức mở cuộc điều tra. Các quan chức tư pháp giải thích rằng bất kỳ trường hợp tử vong nào “không xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên” đều tự động mở ra một cuộc điều tra tư pháp.

Điều tra quá trình cấp cứu Miguel

Tuy nhiên các chuyên gia pháp lý nhận định cuộc điều tra nhiều khả năng sẽ không dẫn đến cáo buộc hình sự đối với Owono, bởi pha va chạm xảy ra trong tình huống bóng đang được thi đấu bình thường. Dù vậy, thủ môn này vẫn được dự đoán sẽ phải nhận án treo giò dài hạn.

Đáng chú ý, hôm 4-11 xuất hiện thêm thông tin cho thấy cảnh sát cũng sẽ rà soát toàn bộ quá trình cấp cứu ở sự cố trong trận đấu hôm 2-11.

Các điều tra viên đang tìm cách làm rõ liệu Jesus de Miguel có được cung cấp oxy ngay trên sân hay không, máy khử rung tim có được sử dụng ngay từ đầu hay không, cũng như những vấn đề liên quan đến quá trình chăm sóc y tế khi anh được chuyển lên xe cứu thương.

Những nhân viên y tế trực tiếp tham gia cấp cứu và điều trị cho cầu thủ dự kiến sẽ được triệu tập để lấy lời khai. Các điều tra viên cũng sẽ kiểm tra kỹ hồ sơ y tế trong quá trình làm rõ vụ việc.



Các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra tiết lộ với báo chí địa phương rằng có “một số điểm không thống nhất trong các báo cáo, hoặc những thông tin có khả năng thiếu chính xác khi đối chiếu với các bằng chứng khác của vụ án”, chẳng hạn như những đoạn video được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tình huống thủ môn va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel qua đời - Nguồn: INSTAGRAM

Tờ báo uy tín El Día của Tenerife hôm qua đăng tải bài viết đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến quá trình cấp cứu Jesus de Miguel.

Tờ báo viết: “Một trong những vấn đề đang được điều tra và theo các nguồn tin, vẫn chưa có câu trả lời tính đến hôm 4-11 là liệu đội ngũ y tế có thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn trong quá trình cấp cứu cầu thủ hay không.

Bài báo cũng chỉ ra một chi tiết đáng lo ngại khác liên quan đến việc đưa Jesus de Miguel từ giữa sân ra xe cứu thương. Theo đó, trong quá trình cấp cứu, cầu thủ được đặt trên tấm cố định cột sống và được nhiều người khiêng di chuyển với tốc độ gần như chạy bộ.

Tờ El Día nhận định: "Quá trình đưa Jesus de Miguel đến bệnh viện như vậy là điều tuyệt đối không nên thực hiện, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sự an toàn”.

Những nghi vấn này hiện là một phần của cuộc điều tra nhằm xác định liệu công tác cấp cứu có được thực hiện đúng quy trình hay không, đồng thời làm rõ toàn bộ những tình tiết liên quan đến cái chết của tiền đạo Jesus de Miguel.