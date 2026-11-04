Luật bóng đá có thể thay đổi nhiều chỗ sau cái chết thương tâm của Miguel

Tình huống va chạm ghê rợn khiến cầu thủ bóng đá Miguel ra đi mãi mãi - Ảnh: LA NACION

Làng bóng đá có thể thay đổi mãi mãi từ sau cái chết đầy thương tâm của Miguel, khi các chuyên gia đề xuất thay đổi hàng loạt điều luật, và có thể sẽ được xem xét nghiêm túc.

Bi kịch xảy ra ngày 2-11, trong trận Tenerife gặp Andorra ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. Phút 96, thủ môn Jesus Owono lao ra ngoài vòng cấm tranh bóng và dùng đầu gối va mạnh vào ngực tiền đạo Jesus de Miguel.

Tranh cãi về luật dành cho thủ môn trong bóng đá

Cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tim, được cấp cứu và chuyển đến bệnh viện nhưng qua đời sáng 3-11. Trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Owono và trận đấu bị đình chỉ khi tỉ số đang là 2-2.

Sự việc gây chấn động bóng đá thế giới, đồng thời đặt ra câu hỏi: Phải chăng những quy định hiện hành chưa đủ để bảo vệ tính mạng cầu thủ?

Ngày 3-11, trong chương trình El Jefe y El Master của báo AS Mexico, hai nhà báo Alejandro Gomez và Ivan Pirron kêu gọi FIFA sửa đổi luật để xử phạt nghiêm khắc hơn những pha lao ra thiếu kiểm soát của thủ môn.

Họ cho rằng các hành động nguy hiểm lâu nay thường được biện minh bằng lý do thủ môn đang cố gắng tranh bóng. Vì vậy, cần nghiên cứu giới hạn về tốc độ và khoảng cách trong những tình huống thủ môn lao ra ngoài vòng cấm.

Dù chưa đưa ra phương án kỹ thuật cụ thể, đây là đề xuất đáng chú ý bởi nó hướng đến việc ngăn chặn nguy hiểm ngay từ cách thủ môn tiếp cận đối phương, thay vì chỉ xử phạt khi va chạm đã xảy ra.

Các nhà báo Mexico nhắc lại những tiền lệ gây tranh cãi, như pha va chạm của Harald Schumacher với Patrick Battiston tại World Cup 1982, hay tình huống Manuel Neuer lao vào Gonzalo Higuaín ở World Cup 2014.

Tuy nhiên, quan điểm này cũng đặt ra vấn đề: Làm thế nào xác định tốc độ hay khoảng cách nguy hiểm mà không ảnh hưởng đến quyền tranh bóng hợp lệ của thủ môn?

Đáng chú ý, cựu thủ môn tuyển Colombia Nelson Ramos lại đề xuất một hướng thay đổi khác.

Trả lời chương trình Blog Deportivo của đài Blu Radio, Ramos thừa nhận pha lao ra của Owono là quá mức cần thiết. Ông giải thích rằng nhiều thủ môn được đào tạo thói quen nâng đầu gối khi tranh bóng để bảo vệ bản thân.

Thủ môn Owono - Ảnh: C.N

Tuy nhiên, kỹ năng của họ khi rời vòng cấm thường không tốt như lúc hoạt động trong khu vực quen thuộc.

Ramos đề nghị nghiên cứu quy định bảo vệ thủ môn khi họ ra tranh bóng hợp lệ, hạn chế những va chạm nguy hiểm từ đối phương. Theo ông, điều này có thể giúp thủ môn bớt phải sử dụng đầu gối như một biện pháp tự vệ.

Như vậy, ngay trong cuộc tranh luận về việc sửa luật, đã xuất hiện hai hướng tiếp cận khác nhau: tăng trách nhiệm đối với thủ môn và tăng sự bảo vệ dành cho họ.

Siết mức phạt và thay đổi cách điều hành trận đấu

Một vấn đề khác được đặt ra là mức xử phạt đối với những pha tranh chấp gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hãng tin EFE, Owono có thể bị treo giò từ 4 đến 12 trận nếu Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha áp dụng điều 102 trong quy định kỷ luật.

Trả lời đài RAC1 ngày 3-11, trọng tài người Tây Ban Nha Joan Fabregas nhận định: "Mức phạt tối đa mà Owono có thể nhận hiện nay là 12 trận. Nếu không có chuyện gì xảy ra với De Miguel, có lẽ anh ta chỉ bị treo giò một trận. Nhưng tôi không thấy có ý định cố tình gây thương tích".

Fàbregas cho rằng bóng đá cần xem xét lại cách xử lý những hành vi nguy hiểm, lấy ví dụ việc siết chặt xử phạt các pha đánh cùi chỏ khi nhảy tranh bóng từng góp phần hạn chế đáng kể hành động này.

Miguel trong màu áo Tenerife - Ảnh: CD TENERIFE

Ông nhấn mạnh: "Có lẽ những người lãnh đạo FIFA nên suy nghĩ rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng".

Vị trọng tài còn phê phán xu hướng cố duy trì đủ 11 cầu thủ mỗi đội trên sân, khiến một số trọng tài ngần ngại rút thẻ. Theo ông, bảo vệ cầu thủ phải được ưu tiên hơn việc giữ nguyên quân số hai đội.

Thực tế, luật 12 của Hội đồng Bóng đá quốc tế (IFAB) đã quy định thẻ đỏ đối với những pha tranh chấp dùng lực quá mức hoặc đe dọa an toàn đối phương, kể cả khi cầu thủ đang cố gắng chơi bóng.

Vì vậy, vấn đề không chỉ là bổ sung điều luật mới, mà còn nằm ở cách áp dụng và tính răn đe của những hình phạt hiện hành.

Cả quy trình cấp cứu cũng cần xem xét

Ngoài luật thi đấu, cái chết của De Miguel còn thúc đẩy những kiến nghị thay đổi quy trình bảo đảm an toàn tại sân bóng.

Trao đổi với báo El Cierre Digital ngày 4-11, chuyên gia điều phối cấp cứu Ramon Campos đề nghị chuyên nghiệp hóa lực lượng hỗ trợ y tế.

Ông kiến nghị mô hình kết hợp nhân viên tình nguyện với kỹ thuật viên cấp cứu chuyên nghiệp, trong đó mỗi nhóm tình nguyện phải được giám sát bởi người có chuyên môn phù hợp.

Hàng ngàn người tưởng niệm Miguel trong 2 ngày qua - Ảnh: AS

Trong khi đó, bác sĩ Pedro Luis Ripoll, thuộc một trung tâm y học được FIFA công nhận, yêu cầu các giải đấu bảo đảm đầy đủ phương tiện cấp cứu và thực hiện nghiêm những quy trình xử lý chấn thương, đặc biệt là chấn thương đầu.

Báo El Debate còn nêu vấn đề có nên bố trí bác sĩ cấp cứu chuyên sâu độc lập với các CLB, có quyền điều phối nguồn lực y tế trong những tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức cho thấy đội ngũ y tế đã vi phạm quy trình trong vụ De Miguel.

Bác sĩ Faustino Afonso, thành viên đội ngũ y tế Tenerife, xúc động nói: "Một chàng trai 30 tuổi không thể chết khi đang chơi bóng. Phải có điều gì đó thay đổi để chuyện này không tái diễn, và chúng ta nợ Jesus điều đó".