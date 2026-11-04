Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Không triệu tập một số ngôi sao, HLV Hudson bị CĐV Thái Lan đe dọa tính mạng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan vừa công khai những tin nhắn đe dọa tính mạng cả gia đình ông, sau khi ông công bố danh sách cầu thủ tham dự King's Cup 2026.

Không triệu tập một số ngôi sao, HLV Hudson bị CĐV Thái Lan đe dọa tính mạng - Ảnh 1.

HLV Hudson tiếp tục bị CĐV Thái Lan đe dọa - Ảnh: FAT

Ngày 4-11, báo Siamsport của Thái Lan đăng bản tin với tiêu đề: "Vượt qua giới hạn đến mức không thể nào chấp nhận được. HLV Hudson tiết lộ ông bị đe dọa tính mạng cả gia đình".

Cụ thể, báo Siamsport đưa tin HLV Anthony Hudson đã đăng tải trên Instagram cá nhân những tin nhắn đe dọa tính mạng mà ông nhận được từ một người hâm mộ quá khích.

Đáng sợ hơn, đối tượng này không chỉ đe dọa nhà cầm quân người Anh, mà còn tuyên bố sẽ sát hại các con của ông.

Theo những hình ảnh được Hudson công bố, người gửi tin nhắn tỏ ra tức giận trước cách tuyển chọn cầu thủ của ông, đặc biệt liên quan trường hợp Benjamin Davis không được triệu tập lên tuyển Thái Lan.

Ban đầu, người này viết: "Người Thái Lan ghét những kẻ nói dối", đồng thời yêu cầu Hudson phải nói sự thật về việc không triệu tập Benjamin Davis.

Sau một loạt lời xúc phạm, những tin nhắn trở nên đặc biệt đáng sợ.

"Hãy coi chừng bản thân. Chúng tôi sẽ chờ ông ở mọi khách sạn", người này viết.

Tiếp đó là những lời đe dọa trực tiếp: "Hãy coi chừng những viên đạn của chúng tôi" và "chúng tôi sẽ lấy mạng các con của ông".

Báo Siamsport nhận định vụ việc đã vượt xa giới hạn của những bất đồng chuyên môn thông thường, trở thành hành vi đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của HLV trưởng tuyển Thái Lan và gia đình.

Nguồn cơn vụ việc được cho là xuất phát từ danh sách 23 cầu thủ tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự King's Cup lần thứ 52, diễn ra tại tỉnh Sisaket trong tháng 11.

Danh sách được công bố ngày 3-11 gây tranh cãi khi một số cầu thủ có phong độ tốt tại Thai League không được triệu tập, nổi bật là Benjamin Davis và Ekanit Panya.

Trong khi đó, Hudson lựa chọn nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, cùng một số cầu thủ trẻ.

Nhà cầm quân người Anh giải thích rằng công tác tuyển chọn gặp nhiều khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc, cũng như việc một số CLB không muốn nhả quân. Tuy nhiên, ông khẳng định hài lòng với lực lượng hiện có và tin tưởng các học trò sẽ thi đấu tốt.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hudson bị đe dọa tính mạng tại Thái Lan.

Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8-2026, ông liên tục nhận những lời lăng mạ và đe dọa từ một bộ phận CĐV cực đoan.

Không triệu tập một số ngôi sao, HLV Hudson bị CĐV Thái Lan đe dọa tính mạng - Ảnh 2.

HLV Hudson công khai những tin nhắn đe dọa nhắm vào ông - Ảnh: SIAM

Có người tuyên bố sẽ lái xe đâm ông, đánh gãy chân, thậm chí sát hại nhà cầm quân này nếu ông không từ chức.

Tình hình càng căng thẳng sau khi tuyển Thái Lan tiếp tục thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup vào tháng 10.

Ngày 25-10, hậu vệ Nicholas Mickelson đã công khai lên tiếng bảo vệ Hudson. Anh nhấn mạnh: "Sau cùng, tất cả chúng ta đều là con người và bóng đá chỉ là một môn thể thao. Tôi không nghĩ bất kỳ ai đáng phải nhận những lời đe dọa như vậy".

Dù liên tục chịu sức ép, Hudson vẫn được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng đến tháng 2-2028.

Không triệu tập một số ngôi sao, HLV Hudson bị CĐV Thái Lan đe dọa tính mạng - Ảnh 4.Liên đoàn Bóng đá Thái Lan triệu tập HLV Park Hang Seo trong vụ phân biệt chủng tộc

HLV Park Hang Seo cùng cầu thủ John Baggio dự kiến được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) triệu tập để làm rõ vụ việc có dấu hiệu phân biệt chủng tộc sau trận đấu tại Thai League 2.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đe dọa giết Hudson đội tuyển Thái Lan

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất