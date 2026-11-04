Không triệu tập một số ngôi sao, HLV Hudson bị CĐV Thái Lan đe dọa tính mạng

HLV Hudson tiếp tục bị CĐV Thái Lan đe dọa - Ảnh: FAT

Ngày 4-11, báo Siamsport của Thái Lan đăng bản tin với tiêu đề: "Vượt qua giới hạn đến mức không thể nào chấp nhận được. HLV Hudson tiết lộ ông bị đe dọa tính mạng cả gia đình".

Cụ thể, báo Siamsport đưa tin HLV Anthony Hudson đã đăng tải trên Instagram cá nhân những tin nhắn đe dọa tính mạng mà ông nhận được từ một người hâm mộ quá khích.

Đáng sợ hơn, đối tượng này không chỉ đe dọa nhà cầm quân người Anh, mà còn tuyên bố sẽ sát hại các con của ông.

Theo những hình ảnh được Hudson công bố, người gửi tin nhắn tỏ ra tức giận trước cách tuyển chọn cầu thủ của ông, đặc biệt liên quan trường hợp Benjamin Davis không được triệu tập lên tuyển Thái Lan.

Ban đầu, người này viết: "Người Thái Lan ghét những kẻ nói dối", đồng thời yêu cầu Hudson phải nói sự thật về việc không triệu tập Benjamin Davis.

Sau một loạt lời xúc phạm, những tin nhắn trở nên đặc biệt đáng sợ.

"Hãy coi chừng bản thân. Chúng tôi sẽ chờ ông ở mọi khách sạn", người này viết.

Tiếp đó là những lời đe dọa trực tiếp: "Hãy coi chừng những viên đạn của chúng tôi" và "chúng tôi sẽ lấy mạng các con của ông".

Báo Siamsport nhận định vụ việc đã vượt xa giới hạn của những bất đồng chuyên môn thông thường, trở thành hành vi đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của HLV trưởng tuyển Thái Lan và gia đình.

Nguồn cơn vụ việc được cho là xuất phát từ danh sách 23 cầu thủ tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự King's Cup lần thứ 52, diễn ra tại tỉnh Sisaket trong tháng 11.

Danh sách được công bố ngày 3-11 gây tranh cãi khi một số cầu thủ có phong độ tốt tại Thai League không được triệu tập, nổi bật là Benjamin Davis và Ekanit Panya.

Trong khi đó, Hudson lựa chọn nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, cùng một số cầu thủ trẻ.

Nhà cầm quân người Anh giải thích rằng công tác tuyển chọn gặp nhiều khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc, cũng như việc một số CLB không muốn nhả quân. Tuy nhiên, ông khẳng định hài lòng với lực lượng hiện có và tin tưởng các học trò sẽ thi đấu tốt.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hudson bị đe dọa tính mạng tại Thái Lan.

Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8-2026, ông liên tục nhận những lời lăng mạ và đe dọa từ một bộ phận CĐV cực đoan.

HLV Hudson công khai những tin nhắn đe dọa nhắm vào ông - Ảnh: SIAM

Có người tuyên bố sẽ lái xe đâm ông, đánh gãy chân, thậm chí sát hại nhà cầm quân này nếu ông không từ chức.

Tình hình càng căng thẳng sau khi tuyển Thái Lan tiếp tục thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup vào tháng 10.

Ngày 25-10, hậu vệ Nicholas Mickelson đã công khai lên tiếng bảo vệ Hudson. Anh nhấn mạnh: "Sau cùng, tất cả chúng ta đều là con người và bóng đá chỉ là một môn thể thao. Tôi không nghĩ bất kỳ ai đáng phải nhận những lời đe dọa như vậy".

Dù liên tục chịu sức ép, Hudson vẫn được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng đến tháng 2-2028.

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