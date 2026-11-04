Liên đoàn Bóng đá Thái Lan triệu tập HLV Park Hang Seo trong vụ phân biệt chủng tộc

HLV Park Hang Seo là cái tên được chú ý rất nhiều ở Thái Lan - Ảnh: Kanchanaburi FC

Ngày 4-11, FAT đang triển khai quy trình xem xét kỷ luật liên quan vụ việc xảy ra sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi FC 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 hôm 1-11.

Các bên dự kiến được triệu tập gồm HLV Park Hang Seo, cầu thủ John Baggio của Kanchanaburi và hai cổ động viên nước ngoài thuộc nhóm người hâm mộ Pattaya United.

Vụ việc xảy ra tại sân Nong Prue, khi các thành viên Kanchanaburi chuẩn bị trở về phòng thay đồ. Một số khán giả bị cáo buộc dùng lời lẽ xúc phạm nguồn gốc Hàn Quốc của ông Park, đồng thời miệt thị cầu thủ người Madagascar John Baggio.

HLV Park Hang Seo phản ứng gay gắt, dẫn đến màn tranh cãi với khán giả trên khán đài. Nhân viên và lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn tình hình căng thẳng hơn.

Sau trận, Baggio lên tiếng cho biết anh bị một cổ động viên nước ngoài gọi là “con khỉ”. Cầu thủ này khẳng định trong khoảng 10 năm thi đấu tại Thái Lan, anh luôn nhận được sự tôn trọng từ người dân địa phương.

Baggio bày tỏ niềm tự hào về màu da và khẳng định vẫn yêu mến đất nước này.

Ngày 2-11, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (bà Madam Pang), yêu cầu ban tổ chức giải thu thập thông tin, đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật.

FAT tuyên bố phản đối hành vi phân biệt chủng tộc trong sân, ngoài sân và trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Pattaya United cũng ra thông cáo bày tỏ sự lấy làm tiếc và quan tâm đến những người bị ảnh hưởng. Theo báo Khaosod, đội chủ nhà cho biết đang phối hợp với ban tổ chức và nhân viên sân để kiểm tra chứng cứ, đồng thời cam kết có biện pháp phù hợp nếu xác định hành vi vi phạm.

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT dự kiến đưa ra quyết định trong khoảng 1–2 tuần, sau khi hoàn tất việc lấy lời khai và xem xét tài liệu liên quan.