Cô gái gốc Việt Nam - Campuchia tạo nên chiến tích hoàn hảo ở Pháp

Harmony Tan có nguồn gốc Việt Nam từ mẹ - Ảnh: FFT

Harmony Tan đánh bại tay vợt người Ukraine Katarina Zavatska với tỉ số 6-2, 7-6(3) trong trận chung kết Giải quần vợt nữ W50 Cherbourg-en-Cotentin, diễn ra tại Pháp.

Chiến tích hoàn hảo của tay vợt gốc Việt Nam

Chiến thắng này giúp tay vợt 29 tuổi trở thành người đầu tiên hai lần đăng quang trong lịch sử 18 kỳ tổ chức giải đấu, sau chức vô địch đầu tiên vào năm 2018. Theo Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT), đây cũng là danh hiệu chuyên nghiệp thứ 14 trong sự nghiệp của Tan.

Đặc biệt, Harmony Tan trải qua một tuần thi đấu gần như hoàn hảo. Cô toàn thắng cả năm trận, giành 10 set liên tiếp mà không để thua set nào, với tổng cộng 62 game thắng và chỉ 25 game thua.

Ở vòng đầu tiên, Tan thắng Zongyu Li (Trung Quốc) 6-1, 6-0. Tiếp đó, cô vượt qua Lian Tran (Hà Lan) 6-2, 6-3, trước khi đánh bại hạt giống số 2 Viktoria Hruncakova (Slovakia) 6-0, 6-4 tại tứ kết.

Tan tiếp tục thắng Mariam Bolkvadze (Georgia) 6-2, 7-5 ở bán kết. Trong trận chung kết, dù bị Zavatska dẫn 4-2 rồi 6-5 ở set hai, cô vẫn lội ngược dòng thành công để khép lại hành trình vô địch không thua set nào.

Đáng chú ý, Lian Tran, bại tướng của Tan ở vòng hai, cũng mang dòng máu Việt Nam. Tay vợt sinh năm 2002 có cha mẹ là người Việt, sinh trưởng tại Hà Lan và từng trở về Việt Nam thi đấu các giải vô địch quốc gia.

W50 Cherbourg-en-Cotentin là giải quần vợt chuyên nghiệp thuộc hệ thống ITF World Tennis Tour, diễn ra trên sân cứng trong nhà. Giải năm nay có tổng tiền thưởng 40.000 USD, nhà vô địch nhận 50 điểm trên bảng xếp hạng WTA.

Cô gái mang dòng máu Việt Nam - Campuchia

Harmony Tan sinh ngày 11-9-1997 tại Paris (Pháp), trong gia đình có nguồn gốc đặc biệt. Theo Eurosport, mẹ cô sinh ra tại Việt Nam và được gia đình đưa sang Pháp. Cha cô là người gốc Hoa, sinh ra tại Campuchia, sau đó định cư ở Pháp.

Vì vậy, Harmony Tan có nguồn gốc gia đình gắn với cả Việt Nam và Campuchia, dù mang quốc tịch Pháp và thi đấu cho quốc gia này.

Harmony Tan không phải tên tuổi xa lạ của làng quần vợt đỉnh cao - Ảnh: G.T.

Tan bắt đầu chơi quần vợt từ năm bốn tuổi cùng anh trai. Năm tám tuổi, cô được gửi đến Học viện quần vợt Nick Bollettieri nổi tiếng tại Florida (Mỹ). Gia đình đã phải hy sinh nhiều về tài chính để theo đuổi giấc mơ thể thao của con gái.

Tên tuổi Harmony Tan từng gây chấn động làng quần vợt thế giới tại Wimbledon 2022, khi cô đánh bại huyền thoại Serena Williams 7-5, 1-6, 7-6 trong trận đấu kéo dài hơn ba giờ.

Tan sau đó tiến vào vòng 4 Wimbledon và từng đạt hạng 90 thế giới. Tuy nhiên, những chấn thương khiến sự nghiệp của cô gặp nhiều khó khăn, thứ hạng liên tục sa sút.

Chức vô địch tại Cherbourg lần này là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tìm lại phong độ của Tan. Không chỉ lập kỷ lục lịch sử giải đấu, tay vợt gốc Việt Nam - Campuchia còn tiến thêm một bước trong nỗ lực trở lại nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới.