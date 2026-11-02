Ngôi sao 17 tuổi Việt Nam được làng cử tạ thế giới khen hết lời

Nguyễn Thành Duy gây ấn tượng ở Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 - Ảnh: IMAGO

Thi đấu hạng 65kg nam vào tuần rồi ở Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 (tại Trung Quốc), lực sĩ Việt Nam đạt 130kg cử giật, 166kg cử đẩy và tổng cử 296kg.

Dù chưa giành huy chương ở sân chơi dành cho các lực sĩ hàng đầu thế giới, màn trình diễn của Nguyễn Thành Duy vẫn thu hút sự chú ý.

Trong bài tổng kết trên website IWF mới đây, tác giả Brian Oliver đánh giá cao khả năng phá kỷ lục của lực sĩ 17 tuổi. Bài viết nhấn mạnh Duy đã tăng tổng cử 20kg trong một năm, từ mức 276kg khi giành HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Đánh giá triển vọng của Duy, bài viết nhận định “anh rõ ràng có khả năng vượt mốc 300kg”. IWF cũng nhắc tới mức tổng cử đăng ký 310kg của anh tại giải vòng loại ở Qatar tháng 12 và xem đây là “một nhân tố đáng theo dõi”.

Đáng chú ý, IWF so sánh tổng cử hiện tại của Duy cao hơn khoảng 20kg so với thành tích Hampton Morris đạt ở cùng tuổi. Tuy nhiên, lực sĩ Mỹ khi ấy thi đấu hạng 61kg, còn Duy hiện tranh tài hạng 65kg. Sự so sánh vì thế phản ánh tiềm năng phát triển, không phải kết luận Duy đang mạnh hơn Morris.

Truyền thông chuyên môn Phần Lan cũng dành nhiều lời khen. Trong bài tổng kết ngày 30-10, Fygster Media nhận xét Duy là “một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của môn cử tạ”.

Trang truyền thông độc lập này cho rằng Duy tạo điểm nhấn lớn nhất ở nhóm B, dù Ricko Saputra dẫn đầu với tổng cử 306kg và lão tướng Indonesia Eko Yuli Irawan gây ấn tượng khi đạt 301kg ở tuổi 37.

Ở bản tường thuật diễn biến, Fygster Media viết: “Tương lai của môn thể thao này cũng được thể hiện rõ nét”.

Tác giả chú ý việc Duy nâng thành công 160kg rồi 166kg cử đẩy, trước khi thử sức ở 170kg. Dù lần cuối không thành công, trang này dự báo lực sĩ Việt Nam sẽ còn được nhắc tới nhiều trong những năm tới và có thể sớm góp mặt ở nhóm A.

Danh sách kỷ lục chính thức của IWF cho thấy Duy đã nâng hai kỷ lục qua hai lần cử thành công trong cùng buổi thi. Từ chuẩn cử đẩy 158kg và tổng cử 285kg, anh lần lượt thiết lập các mốc 160kg, 290kg, rồi nâng lên 166kg, 296kg. Đây đều là kỷ lục thế giới lứa tuổi thanh thiếu niên.