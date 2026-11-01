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Runner Malaysia tử vong ở giải chạy, ca thứ 8 trong 1 tháng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Một người đàn ông 42 tuổi tử vong khi tham gia giải chạy Garmin Run tại Malaysia sáng 1-11. Đây là trường hợp thứ tám được báo chí ghi nhận tại các giải chạy toàn cầu kể từ đầu tháng 10.

Runner ở Malaysia tử vong ở giải chạy, ca thứ 8 trong 1 tháng - Ảnh 1.

Các giải chạy bộ toàn cầu liên tiếp chứng kiến những ca tử vong - Ảnh minh họa

Theo Hãng thông tấn Bernama, sự cố xảy ra tại Putrajaya, trung tâm hành chính của Malaysia. Nạn nhân bất tỉnh khi đang thi chạy bộ và được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Putrajaya bằng xe cứu thương tư nhân lúc 6h52.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức nhưng không cứu được người đàn ông. Ông được xác nhận qua đời lúc 6h54, theo trưởng cảnh sát Putrajaya Aidi Sham Mohamed.

Theo báo Utusan Malaysia, các runner chia sẻ trên mạng rằng chứng kiến sự cố ở gần km thứ 19 của cự ly 21km (bán marathon).

Kiểm tra ban đầu không ghi nhận tiền sử bệnh lý. Cảnh sát xếp vụ việc vào diện tử vong đột ngột và tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân.

Garmin Run Malaysia thuộc hệ thống giải chạy quốc tế tại châu Á và Mỹ. Cuộc thi ở Putrajaya có hai cự ly 10km và 21km, thu hút khoảng 16.000 người tham gia.

Vụ việc ở Malaysia nối tiếp chuỗi tin buồn được ghi nhận từ đầu tháng 10. Riêng ngày 4-10 có đến ba runner tử vong ở hai nước Mỹ và Anh.

Tại Mỹ, Treyton Lara, 24 tuổi, gục xuống gần mốc 32km của Portland Marathon. Trước đó, anh còn chạy tới hôn vợ đang đứng cổ vũ bên đường, rồi tiếp tục cuộc đua với nụ cười.

Cũng trong ngày, John Meise, 36 tuổi, cha của bốn đứa trẻ, tử vong sau khi ngã quỵ trên đường chạy bán marathon Milwaukee Lakefront.

Tại Anh, Ross Williams-Griffiths, 24 tuổi, bị ngừng tim trong lúc chạy Cardiff Half Marathon cùng bạn gái để gây quỹ từ thiện. Gia đình cho biết anh vốn khỏe mạnh, năng động và đã chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi.

Ngày 6-10, một runner 42 tuổi gục ngã sau khi về đích ở giải bán marathon Thiên Tân, Trung Quốc.

Ngày 17-10, sinh viên Indonesia -Dody Muhammad Pasha, 21 tuổi, qua đời trong lúc dự nội dung chạy tiếp sức tại ITB Ultra Marathon. Hôm sau, doanh nhân Thales Inácio Guerra tử vong tại sự kiện chạy Desafio Hiper ở Brazil, bất chấp nỗ lực hồi sức của đội cứu hộ.

Trường hợp gây chấn động đặc biệt là Yoo Ji Won, nữ runner Hàn Quốc 25 tuổi, qua đời tại Seoul Race ngày 11-10. Cô ngã gục lúc 8h49, khi chỉ còn cách đích cự ly bán marathon khoảng 500m.

Yoo là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo. Tháng 3, cô từng hoàn thành marathon trong 2 giờ 56 phút 32 giây.

Đáng chú ý, Yoo còn là người có ảnh hưởng trong cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc, thường xuyên chia sẻ hình ảnh và thành tích tập luyện.

Sau cái chết của Yoo, nhiều runner Hàn Quốc đăng thành tích chạy kèm thông điệp tưởng niệm. Tuy nhiên, làn sóng này lại gây tranh cãi khi một số người cho rằng việc khoe thành tích chạy dưới danh nghĩa tưởng niệm người quá cố là không phù hợp.

Runner ở Malaysia tử vong ở giải chạy, ca thứ 8 trong 1 tháng - Ảnh 2.

8 ca tử vong trong cộng đồng runner toàn cầu - Đồ họa: HUY ĐĂNG

8 trường hợp nói trên là số ca được tổng hợp từ những thông tin báo chí công bố trong giai đoạn 1-10 đến 1-11, không phải thống kê tử vong chính thức toàn cầu. Toàn bộ đều qua đời ngay trên đường chạy, hoặc ngay sau khi được đưa đi cấp cứu từ giải chạy.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA năm 2025, theo dõi gần 29,3 triệu lượt hoàn thành marathon và bán marathon tại Mỹ trong giai đoạn 2010-2023 ghi nhận 59 ca tử vong liên quan ngừng tim.

Dù tỉ lệ tử vong tuyệt đối rất thấp, những bi kịch liên tiếp vẫn nhắc nhở người chạy và ban tổ chức không được xem nhẹ các dấu hiệu bất thường cùng khả năng ứng cứu trên đường đua.

Runner Malaysia tử vong ở giải chạy, ca thứ 8 trong 1 tháng - Ảnh 4.Chạy cho khỏe hay chạy... đến chết: Những dấu hiệu nào buộc phải dừng lại ngay?

Liên tiếp những ca tử vong khiến cộng đồng yêu chạy bộ toàn cầu phải bàng hoàng. Và bên cạnh gửi lời chia buồn đến những nạn nhân xấu số, các runner cũng đến lúc phải nhìn nhận lại 'ngưỡng tới hạn' của cơ thể mỗi khi xách giày lên và chạy.

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    Chủ đề: thiệt mạng runner Malaysia tử vong marathon

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