Djokovic lập kỷ lục tại Paris Masters ở độ tuổi 39

Novak Djokovic lập kỷ lục tại Paris Masters ở tuổi 39 - Ảnh: REUTERS

Trong trận ra quân đầy vất vả vào đêm 3-11 tại giải Paris Masters, tay vợt Novak Djokovic đã lội ngược dòng đánh bại tay vợt đạt phong độ cao Valentin Vacherot với tỉ số 6-7(5), 7-5, 6-1 sau 2 giờ 35 phút so tài.

Chiến thắng không chỉ đưa Djokovic đi tiếp mà còn giúp anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách tay vợt lớn tuổi nhất từng thắng một trận đấu tại Paris Masters ở cột mốc 39 tuổi, đồng thời thắp sáng hy vọng giành vé đến Turin dự ATP Finals.

Rơi xuống hạt giống số 10 trong một mùa giải nhiều thăng trầm, Djokovic không nằm trong nhóm 8 hạt giống được miễn thi đấu vòng 1.

Ngay trận mở màn, anh lập tức vấp phải đối thủ khó nhằn mang tên Vacherot - người vừa đăng quang giải đấu tại Basel vào ngày 1-11 và đang nắm chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp.

Tay vợt 27 tuổi đến từ Monaco từng là "khắc tinh" của Nole khi từng tạo địa chấn đánh bại anh ở bán kết Shanghai Masters năm ngoái trên hành trình trở thành nhà vô địch ATP 1000 có thứ hạng thấp nhất lịch sử.

Kịch bản ác mộng suýt lặp lại ở set mở màn khi hai bên giằng co từng điểm số.

Dẫn 5-4 ở loạt tie-break, Djokovic mắc sai lầm đáng tiếc với cú vô lê thuận tay hỏng ăn ở trên lưới, tạo thời cơ để Vacherot thắng liền 4 điểm then chốt và khép lại set một với tỉ số 7-6(5).

Khó khăn chồng chất khi Djokovic phải gọi chăm sóc y tế vì chấn thương vai ở thời điểm bị dẫn 1-2 trong set hai.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đã xuất hiện ngay sau đó khi Vacherot cũng gặp vấn đề ở mắt cá chân và lộ rõ dấu hiệu hạn chế di chuyển.

Tận dụng tối đa sự chững lại của đối thủ, cựu số 1 thế giới lập tức tăng tốc, gỡ hòa 7-5 trước khi đè bẹp đối thủ 6-1 ở set quyết định bằng những loạt bóng bền bào mòn thể lực.

"Tôi đã lường trước một trận đấu vô cùng gian nan thế này. Cậu ấy giao bóng quá uy lực, từ bóng một đến bóng hai, khiến tôi suốt một set rưỡi gần như không đọc được hướng đánh", Djokovic chia sẻ sau trận.

"Set ba thực sự rất khốc liệt về mặt thể lực. Tôi vẫn đang cố gắng bám trụ, cống hiến hết mình và nỗ lực tìm lại phiên bản tốt nhất ở thời điểm quan trọng", tay vợt người Serbia chia sẻ thêm.

Hiện đứng thứ 11 trên bảng điểm ATP Live Race to Turin, Djokovic đang ráo riết săn tìm tấm vé cuối cùng tham dự giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm - vị trí hiện do tài năng trẻ Tây Ban Nha Rafael Jodar nắm giữ.

Với việc Jannik Sinner phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton và Daniil Medvedev đều đã sớm giành vé, cánh cửa tới Turin từ ngày 15 đến 22-11 vẫn đang rộng mở với Nole nếu anh tiến sâu tại Paris.

Sau khi bỏ lỡ hai mùa giải ATP Finals gần nhất vì chấn thương, quyết tâm của huyền thoại sở hữu 7 chức vô địch Paris Masters đang lớn hơn bao giờ hết.

Tại vòng 2, thử thách tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt người Úc Rinky Hijikata.