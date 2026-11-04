Sự nghiệp của ông Park Hang Seo ở Thái Lan lao đao vì 1 câu nói?

HLV Park Hang Seo gặp khó khăn tại Thái Lan - Ảnh: CLB Kanchanaburi Power

Giai đoạn đầu của HLV Park Hang Seo ở CLB Kanchanaburi Power thực sự là "tuần trăng mật ngọt ngào". Báo chí Thái Lan đột nhập buổi tập của CLB Kanchanaburi Power và khẳng định HLV Park Hang Seo đang thổi một luồng gió mới vào bóng đá nước này.

Mất điểm vì so sánh thiếu tế nhị

Ông Park nổi tiếng với phong cách huấn luyện kỷ luật và nặng thể lực - vốn không được ưa chuộng tại Thái Lan. Dù vậy nhiều CĐV vẫn ủng hộ cách làm của ông Park Hang Seo.

Chưa hết, thầy Park còn tạo được thiện cảm lớn vì tỏ ra tế nhị khi không trả lời câu hỏi về màn trình diễn của Việt Nam và Thái Lan ở AFF ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc bỗng dưng đánh mất mọi thứ bằng phát ngôn gây tranh cãi dữ dội.

Mọi chuyện bắt đầu sau trận Kanchanaburi Power FC hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 mùa giải 2026-2027. Trận này, trọng tài đã có những quyết định bất lợi cho CLB Kanchanaburi FC của HLV Park Hang Seo.

Sau trận đấu, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo nói: "Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam, những quyết định bất công của trọng tài. Có lẽ đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa hơn".

HLV Park Hang Seo nổi giận vì bị phân biệt chủng tộc - Ảnh: CLB Kanchanaburi Power

Phát biểu của HLV Park Hang Seo bị cho là "thiếu tôn trọng bóng đá Thái Lan" khiến CĐV, quan chức bóng đá xứ chùa vàng giận dữ. Dù sau đó thầy Park đã công khai xin lỗi nhưng điều đó không làm cơn giận của các CĐV dịu đi, thậm chí bùng nổ dữ dội khi Thái Lan gặp Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

"Khó sống" khi đắc tội CĐV

Để tránh thầy Park tiếp tục vạ miệng trước truyền thông, CLB Kanchanaburi Power đã quyết định để trợ lý của chiến lược gia người Hàn Quốc tham gia các cuộc họp báo tại Thai-League. Nhưng điều đó vẫn không giúp thầy Park bớt dính vào những rắc rối.

Sau trận Kanchanaburi FC gặp Muang Loei United tại vòng 7 Thai League 2 2026-2027, HLV Park Hang Seo xông đến định "nói chuyện phải trái" với tổ trọng tài chính vì cho rằng đội bóng của ông bị bắt ép.

Ông Park tiếp tục có phát ngôn gây sốc: "Tôi nghỉ việc là xong nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này thì không phát triển được đâu. Nếu tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy".

Phát ngôn này khiến hình ảnh của HLV Park Hang Seo trong mắt CĐV Thái Lan vốn đã xấu còn trở nên tệ hơn. Ông bị cho là HLV hay kêu ca, thích phàn nàn và thường xuyên đỗ lỗi cho các kết quả không tốt thay vì trực tiếp nhìn vào thực tế.

Việc bị bộ phận khá lớn CĐV Thái Lan "không ưa" đã khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn. Những kết quả không tốt của CLB Kanchanaburi Power dễ bị khuếch đại thành thất bại nặng nề và năng lực HLV có vấn đề.

Chưa hết, từng cử chỉ nhỏ của HLV Park đều bị các CĐV soi và dễ lan truyền thành những câu chuyện lớn hơn. Rõ ràng, với những gì đang diễn ra, mối tình giữa ông và CLB Kanchanaburi Power đang bước vào thời khắc thử thách dữ dội.

Có lẽ, chuyện đi - ở của HLV người Hàn Quốc sẽ không còn phụ thuộc vào thành tích của đội bóng này nữa.