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Asian Cup 2027 lùi gần 1 năm: Tuyển Việt Nam lợi hay hại?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Vòng chung kết Asian Cup 2027 lùi lại gần 1 năm giúp đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương, đồng thời có thể đón thêm nguồn ngoại lực mới.

Asian Cup 2027 lùi gần 1 năm: Tuyển Việt Nam lợi nhiều hơn hại - Ảnh 1.

Asian Cup 2027 lùi lại gần 1 năm sẽ giúp cho Xuân Son (trái) có thời gian để hồi phục chấn thương và lấy lại phong độ tốt nhất - Ảnh: ANH KHOA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo lùi thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Cụ thể, Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028, thay vì kế hoạch ban đầu từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Việc giải đấu lớn của châu lục phải lùi thời điểm tổ chức dĩ nhiên khiến kế hoạch chuẩn bị ban đầu bị xáo trộn không ít. Đặc biệt là việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá lại năng lực huấn luyện của HLV Kim Sang Sik sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 2-2027.

Có thêm sự chuẩn bị về lực lượng

Nhưng ở góc độ chuyên môn, Asian Cup 2027 lùi lại gần một năm mang đến lợi nhiều hơn hại với đội tuyển Việt Nam. Nó không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian chuẩn bị, có sự trở lại của các trụ cột đang chấn thương lẫn khả năng bổ sung nguồn ngoại lực mới.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia hồi tháng 10, cả 3 chân sút Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều gặp chấn thương ở các mức độ khác nhau. 

Nếu Asian Cup 2027 diễn ra như lịch cũ, đội tuyển Việt Nam khó có thể có được cả 3 chân sút nhập tịch này, và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh đội hình. Đặc biệt là khi không có Xuân Son - cầu thủ duy nhất có thể đá tốt vai trò tiền đạo cắm. 

Với lịch thi đấu mới, cả 3 chân sút nhập tịch đều có thêm thời gian để hồi phục, lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Chưa kể, các cầu thủ chủ chốt còn lại của đội tuyển Việt Nam cũng có thời gian nghỉ ngơi, tránh nỗi lo quá tải và dễ xảy ra chấn thương.

Đó cũng là lý do HLV Kim Sang Sik quyết định cho một loạt trụ cột Hoàng Đức, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Xuân Mạnh... ngồi nhà trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11. 

Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi một loạt tân binh, trong đó có rất nhiều cầu thủ U23 nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).  

Asian Cup 2027 lùi gần 1 năm: Tuyển Việt Nam lợi nhiều hơn hại - Ảnh 2.

Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (áo đỏ) của CLB Công An Nhân Dân trận gặp Hưng Yên ở Giải hạng nhất 2026-2027 - Ảnh: VPF

Kịp bổ sung ngoại lực

Ở Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E khá nặng cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Giành vé vào vòng 16 đội là điều không đơn giản.

Vì thế, lịch thi đấu lùi lại vì yếu tố khách quan không chỉ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có đủ lực lượng mạnh nhất từ 3 cầu thủ nhập tịch, mà còn có thể đón thêm những cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều mới sau khi đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. 

Tiêu biểu là Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) - trung vệ nhập tịch đã ghi 2 bàn trong 5 trận cho CLB Công An Nhân Dân ở Giải hạng nhất 2026-2027. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt từ đây đến cuối năm 2027, trung vệ cao 1m95 này hoàn toàn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Đỗ Phi Long nhận quốc tịch Việt Nam từ tháng 12-2025, nhưng phải đến tháng 7-2027 mới đủ điều kiện sinh sống 5 năm liên tục tại Việt Nam. Dù khi đó đã 32 tuổi, nhưng nếu có phong độ tốt, cầu thủ gốc Brazil này sẽ giúp cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam thêm chắc chắn khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Ngoài Đỗ Phi Long, đội tuyển Việt Nam còn có thể có thêm những cầu thủ Việt kiều mới nếu như hoàn tất thủ tục nhập tịch trong năm tới.

V-League 2026-2027 hiện đang chứng kiến phong độ ấn tượng của không ít cầu thủ Việt kiều mới chưa có quốc tịch. Nổi bật là hậu vệ trái Tyler James Thai Crawford (Canada) và tiền đạo Aymeric Faurand-Tournaire (Pháp).

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Tyler James còn hỗ trợ tấn công hiệu quả với 2 kiến tạo, góp phần giúp CLB Nam Định dẫn đầu V-League 2026-2026 sau 6 trận. Còn Aymeric Faurand vừa sút xa ghi bàn đẹp mắt, giúp CLB Hà Nội thắng ngược Ninh Bình 2-1 ở vòng 6.

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi

Với việc Asian Cup 2027 lùi lịch thi đấu, ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 sẽ có thêm quỹ thời gian để chủ động sắp xếp lại lịch thi đấu. Điều này giúp giảm mật độ thi đấu dày ở giai đoạn cuối mùa giải, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị chuyên môn cho các CLB.

Hiện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang hoàn thiện và sẽ sớm trình phương án điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trước khi công bố kế hoạch thi đấu điều chỉnh.

- Ảnh 1.Thấy gì từ danh sách FIFA Days tháng 11 của HLV Kim Sang Sik?

HLV Kim Sang Sik đã gọi 7 tân binh lên đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 nhân dịp FIFA Days tháng 11.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Đỗ Phi Long đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik Nguyễn Xuân Son vff

    Dòng sự kiện: Asian Cup 2027

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