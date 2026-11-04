Nữ VĐV khúc côn cầu 24 tuổi tử vong trong lần đầu chạy marathon

Rachel Apa qua đời trên đường chạy marathon khi chỉ mới 24 tuổi - Ảnh: NYT

Hãng thông tấn AP ngày 4-11 đưa tin, Rachel Apa, 24 tuổi, tử vong khi tham dự sự kiện New York City Marathon vào cuối tuần vừa qua. Khi cách đích khoảng 3,2km, Rachel bất ngờ đổ gục rồi sau đó tử vong.

Đáng nói, đây mới là lần đầu cô gái đến từ tiểu bang Pennsylvania chạy full marathon (42,195km). Cha của cô, ông Steve Apa, cho biết cô đã mắc chứng tiêu cơ vân - một tình trạng hiếm gặp, trong đó các cơ bị phân hủy khi vận động quá sức, dẫn đến nhiễm độc cơ thể.

Trong khi đó, Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Rachel Apa.

New York City Marathon là một giải chạy từ thiện, kêu gọi quyên góp cho một tổ chức liên quan đến bệnh Parkinson. Ban tổ chức giải chạy khẳng định các runner khác cũng như nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã thực hiện sơ cứu ngay tại chỗ cho Rachel. Tuy nhiên họ không thể cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trước khi tham dự sự kiện, Rachel Apa từng là VĐV khúc côn cầu. Ông Steve Apa khẳng định con gái mình hoàn toàn khỏe mạnh, đủ sức chạy marathon.

Vụ việc lần này tiếp tục khiến giới runner toàn cầu bàng hoàng vì số ca tử vong liên tục xuất hiện thời gian qua. Mới tháng trước, một runner người Hàn Quốc có tên Yoo Ji Won qua đời khi chỉ cách đích 500m, trong một giải chạy tại thủ đô Seoul.

Đầu tháng 11, giải chạy Garmin Run tại Malaysia ghi nhận một người đàn ông 42 tuổi cũng không qua khỏi.

Theo thống kê, từ ngày 1-10 đến 1-11-2026, trên toàn thế giới ghi nhận tới 8 ca tử vong khi tham dự các giải marathon. Đây là tín hiệu báo động về tình trạng cố gắng vận động quá mức trong khi cơ thể không đủ khả năng đáp ứng.