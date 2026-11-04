Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ngôi sao K-Pop bị phát hiện 'vừa chạy vừa có người đỡ' ở giải marathon

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Nam ca sĩ Choi Minho, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SHINee của Hàn Quốc, phải công khai xin lỗi sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh được một người chạy đỡ, đẩy từ phía sau tại giải marathon ở Seoul, gây tranh cãi dữ dội.

- Ảnh 1.

Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc phải xin lỗi vì trò lố ở giải chạy bộ - Ảnh: X

Ngày 3-11, Choi Minho đăng lời xin lỗi trên trang Instagram cá nhân, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình tham dự giải chạy bộ JTBC Seoul Marathon 2026 diễn ra hai ngày trước đó.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng. Mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ thiếu sót của bản thân. Là một người yêu thể thao, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ", Minho viết.

Nam ca sĩ 34 tuổi cũng tuyên bố không công nhận thành tích vừa đạt được, đồng thời hứa sẽ cẩn trọng hơn trong những lần tham gia thi đấu tiếp theo.

Vụ việc bắt nguồn từ giải JTBC Seoul Marathon tổ chức ngày 1-11, nơi Minho lần đầu thử sức ở cự ly marathon đầy đủ 42,195km.

Anh hoàn thành đường chạy trong 3 giờ 00 phút 18 giây, chỉ chậm hơn 18 giây so với cột mốc sub-3 (hoàn thành marathon dưới 3 giờ), thành tích được nhiều người chạy phong trào khao khát.

Sau khi về đích, Minho hào hứng khoe giấy chứng nhận hoàn thành cuộc đua lên mạng xã hội. Anh thừa nhận tiếc nuối vì lỡ mục tiêu sub-3 trong gang tấc nhưng xem đây là trải nghiệm quý giá, đồng thời bày tỏ quyết tâm chinh phục cột mốc này ở lần chạy tiếp theo.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành tranh cãi khi một số hình ảnh ghi lại diễn biến trên đường chạy lan truyền từ ngày 2-11.

Trong ảnh, một người đàn ông chạy cùng Minho được cho là đã nhiều lần đặt tay vào vùng lưng và eo nam ca sĩ, có động tác giống như đỡ, hoặc đẩy anh tiến về phía trước.

Nhiều người cho rằng người này đóng vai trò pacer, tức người hỗ trợ duy trì tốc độ cho runner. Tuy nhiên, việc dùng tay đẩy để hỗ trợ di chuyển bị nghi là vượt quá giới hạn cho phép.

Theo báo The Korea Herald, quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) nghiêm cấm VĐV nhận sự hỗ trợ thể chất giúp tạo lực đẩy về phía trước, ngoại trừ trường hợp giúp người bị ngã đứng dậy.

Ngôi sao K-Pop bị phát hiện 'vừa chạy vừa có người giúp' ở giải marathon, phải xin lỗi - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại việc Minho được một người hỗ trợ - Ảnh: X

Hành vi vi phạm có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu mà không cần cảnh cáo trước.

Dư luận Hàn Quốc chia thành hai luồng ý kiến. Một số cho rằng Minho chỉ tham gia với tư cách người chạy phong trào nên không cần quá khắt khe. Ngược lại, nhiều người nhấn mạnh sự công bằng phải được bảo đảm tại một giải marathon chính thức, bất kể người tham gia là VĐV chuyên nghiệp hay người nổi tiếng.

Đến ngày 3-11, ban tổ chức JTBC Seoul Marathon chưa công bố kết luận chính thức về việc Minho có vi phạm quy định hay không. Tuyên bố không công nhận thành tích hiện mới là quyết định cá nhân của nam ca sĩ.

Minho sinh năm 1991, ra mắt cùng SHINee năm 2008. Anh nổi tiếng là nghệ sĩ có niềm đam mê thể thao và thường xuyên tham gia các hoạt động vận động sức bền. Trước giải marathon lần này, anh từng đứng thứ ba nhóm tuổi nam 35-39 tại một cuộc thi ba môn phối hợp ở Tongyeong ngày 24-10. 

Ngôi sao K-Pop bị phát hiện 'vừa chạy vừa có người dìu' ở giải marathon, phải xin lỗi - Ảnh 4.Nghịch lý: Tập luyện càng nhiều, càng dễ bị... sâu răng

Chạy bộ, đạp xe, ăn uống có kế hoạch..., nhiều người theo đuổi một cuộc sống năng động đầy kỷ luật. Thế nhưng họ lại bất ngờ gặp vấn đề với các bệnh răng miệng như sâu răng, mòn men răng, viêm nướu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kpop ngôi sao Chạy bộ Hàn Quốc marathon

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất