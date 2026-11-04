Ngôi sao K-Pop bị phát hiện 'vừa chạy vừa có người đỡ' ở giải marathon

Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc phải xin lỗi vì trò lố ở giải chạy bộ - Ảnh: X

Ngày 3-11, Choi Minho đăng lời xin lỗi trên trang Instagram cá nhân, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình tham dự giải chạy bộ JTBC Seoul Marathon 2026 diễn ra hai ngày trước đó.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng. Mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ thiếu sót của bản thân. Là một người yêu thể thao, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ", Minho viết.

Nam ca sĩ 34 tuổi cũng tuyên bố không công nhận thành tích vừa đạt được, đồng thời hứa sẽ cẩn trọng hơn trong những lần tham gia thi đấu tiếp theo.

Vụ việc bắt nguồn từ giải JTBC Seoul Marathon tổ chức ngày 1-11, nơi Minho lần đầu thử sức ở cự ly marathon đầy đủ 42,195km.

Anh hoàn thành đường chạy trong 3 giờ 00 phút 18 giây, chỉ chậm hơn 18 giây so với cột mốc sub-3 (hoàn thành marathon dưới 3 giờ), thành tích được nhiều người chạy phong trào khao khát.

Sau khi về đích, Minho hào hứng khoe giấy chứng nhận hoàn thành cuộc đua lên mạng xã hội. Anh thừa nhận tiếc nuối vì lỡ mục tiêu sub-3 trong gang tấc nhưng xem đây là trải nghiệm quý giá, đồng thời bày tỏ quyết tâm chinh phục cột mốc này ở lần chạy tiếp theo.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành tranh cãi khi một số hình ảnh ghi lại diễn biến trên đường chạy lan truyền từ ngày 2-11.

Trong ảnh, một người đàn ông chạy cùng Minho được cho là đã nhiều lần đặt tay vào vùng lưng và eo nam ca sĩ, có động tác giống như đỡ, hoặc đẩy anh tiến về phía trước.

Nhiều người cho rằng người này đóng vai trò pacer, tức người hỗ trợ duy trì tốc độ cho runner. Tuy nhiên, việc dùng tay đẩy để hỗ trợ di chuyển bị nghi là vượt quá giới hạn cho phép.

Theo báo The Korea Herald, quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) nghiêm cấm VĐV nhận sự hỗ trợ thể chất giúp tạo lực đẩy về phía trước, ngoại trừ trường hợp giúp người bị ngã đứng dậy.

Hình ảnh ghi lại việc Minho được một người hỗ trợ - Ảnh: X

Hành vi vi phạm có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu mà không cần cảnh cáo trước.

Dư luận Hàn Quốc chia thành hai luồng ý kiến. Một số cho rằng Minho chỉ tham gia với tư cách người chạy phong trào nên không cần quá khắt khe. Ngược lại, nhiều người nhấn mạnh sự công bằng phải được bảo đảm tại một giải marathon chính thức, bất kể người tham gia là VĐV chuyên nghiệp hay người nổi tiếng.

Đến ngày 3-11, ban tổ chức JTBC Seoul Marathon chưa công bố kết luận chính thức về việc Minho có vi phạm quy định hay không. Tuyên bố không công nhận thành tích hiện mới là quyết định cá nhân của nam ca sĩ.

Minho sinh năm 1991, ra mắt cùng SHINee năm 2008. Anh nổi tiếng là nghệ sĩ có niềm đam mê thể thao và thường xuyên tham gia các hoạt động vận động sức bền. Trước giải marathon lần này, anh từng đứng thứ ba nhóm tuổi nam 35-39 tại một cuộc thi ba môn phối hợp ở Tongyeong ngày 24-10.