Hai runner Trung Quốc bị cấm thi đấu vì gian lận trắng trợn tại giải marathon danh giá

Hình ảnh khác nhau hoàn toàn của 2 pacer làm nhiệm vụ tại Thành Đô Marathon 2026 - Ảnh: YZWB

Vụ việc hy hữu xảy ra tại Thành Đô Marathon 2026, giải chạy được tổ chức vào cuối tháng 10 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đây là một trong những sự kiện marathon lâu đời và có quy mô lớn tại đất nước tỉ dân.

Giải năm nay thu hút tới 35.000 người tham dự, trong đó có 25.000 runner đăng ký cự ly full marathon (42,195km). Tuy nhiên, sự kiện đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau hành vi thiếu chuyên nghiệp của hai người dẫn tốc (pacer) do ban tổ chức tuyển chọn.

Theo báo YZWB, hai pacer có tên Yang và Guo được ban tổ chức cung cấp đầy đủ trang phục, giày chạy cùng các trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi cuộc đua đang diễn ra, cả hai bất ngờ rời khỏi đường chạy trong ít phút. Đáng chú ý, khi xuất hiện trở lại, Yang và Guo đã thay toàn bộ trang phục và giày chạy sang sản phẩm của một nhãn hàng khác.

Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự khác biệt rõ rệt về trang phục của hai pacer trước và sau khi rời đường chạy. Chỉ có số bib D9999 và E9995 được giữ nguyên.

Hành động này lập tức gây phẫn nộ trong cộng đồng chạy bộ Trung Quốc. Trong các giải marathon, pacer có nhiệm vụ duy trì tốc độ ổn định, giúp những người tham dự hoàn thành cự ly trong khoảng thời gian mục tiêu. Đây là những người được ban tổ chức tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí được trả thù lao để thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vậy, việc Yang và Guo tự ý rời đường chạy không chỉ vi phạm quy định về trang phục, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những runner đang dựa vào họ để duy trì tốc độ.

Đáng nói, việc cả hai thay đổi trang phục làm dấy lên nghi vấn họ cố tình quảng bá cho một nhà tài trợ không thuộc hệ thống tài trợ chính thức của giải.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, ban tổ chức Thành Đô Marathon đã đưa ra án phạt nghiêm khắc. Cả hai bị hủy thành tích, tước tư cách dẫn tốc và cấm tham dự giải trong vòng 2 năm. Vụ việc đồng thời được báo cáo lên Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc.

Theo báo Yicai, đằng sau sự phát triển mạnh mẽ của phong trào marathon tại Trung Quốc là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu thể thao.

Việc Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc cắt giảm số lượng giải chạy nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đã khiến cơ hội tài trợ trở nên khan hiếm hơn.

Những thương hiệu lớn như Adidas, Nike, Li-Ning hay XTEP phải cạnh tranh gay gắt để giành quyền xuất hiện tại các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham dự.