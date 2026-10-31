Khởi động Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 9

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank. Ảnh: Techcombank

Giải chạy nằm trong chuỗi hoạt động điểm nhấn tháng 12 của thành phố và song hành cùng Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 chủ đề "Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest" từ ngày 4 đến 12-12-2026.

Trải qua gần một thập kỷ tổ chức, giải chạy góp phần lan tỏa lối sống năng động, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội bền vững, kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến và lan tỏa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Đòn bẩy kinh tế và du lịch đô thị

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank. Ảnh: Techcombank

Tại những đô thị như New York, London, Tokyo hay Chicago, marathon đã trở thành một phần trong hệ sinh thái du lịch và thương hiệu điểm đến. TP.HCM cũng đang từng bước định hình mô hình tương tự thông qua giải chạy quốc tế thường niên vào dịp cuối năm.

Số liệu thống kê từ ban tổ chức cho thấy, ở mùa giải thứ 8 (năm 2025), sự kiện đã quy tụ hơn 23.200 chân chạy đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong giai đoạn 2022–2025, tổng tác động kinh tế trực tiếp và gián tiếp mà giải mang lại ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD, phản ánh khả năng thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm cùng các dịch vụ địa phương.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch thành phố.

Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và hội nhập.

Tôi tin rằng, với những đổi mới trong Mùa giải thứ 9 giải đấu sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thể thao, đóng góp vào mục tiêu đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực."

Lan tỏa tinh thần vận động toàn dân vì một Việt Nam khỏe mạnh

Bên cạnh giá trị quảng bá hình ảnh, giải đấu duy trì sự liên kết chặt chẽ với định hướng phát triển phong trào rèn luyện thể chất toàn dân. Sự kiện đóng vai trò như một ngày hội sức khỏe, góp phần thúc đẩy thói quen vận động bền bỉ trong người dân.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết: "Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động.

Chúng tôi đánh giá cao những đổi mới của Mùa thứ 9, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam."

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank khẳng định: "Bước sang mùa giải thứ 9, chúng tôi không chỉ đầu tư để nâng cao chất lượng và trải nghiệm theo những chuẩn mực ngày càng cao của thế giới, mà còn kiên định với mục tiêu lớn hơn: lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy thể thao cộng đồng và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.

Đó cũng chính là tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội’ mà Techcombank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua".

Điểm mới đáng chờ đợi ở mùa giải thứ 9

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank. Ảnh: Techcombank

Nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, đảm bảo an toàn đường chạy và nâng cao trải nghiệm thi đấu, mùa giải 2026 ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng về lịch trình và công nghệ.

Cự ly 5KM lần đầu tiên được tổ chức riêng vào chiều thứ Bảy (ngày 5-12), tạo điều kiện để nhiều gia đình, người mới bắt đầu có cơ hội tham gia ngày hội thể thao quy mô lớn. Làng Marathon cũng được nâng cấp với không gian rộng rãi, thuận tiện tiếp cận hơn, phục vụ các hoạt động triển lãm và trải nghiệm trong tuần lễ sự kiện.

Cùng với đó, SEV RunConcierge, trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng NeuRun, lần đầu được triển khai sau khi ứng dụng thành công tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 vừa rồi.

Công nghệ hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu và khám phá các trải nghiệm điểm đến, kết nối hành trình thể thao với các hoạt động du lịch, dịch vụ của Thành phố.

Cung đường chạy tiếp tục là điểm nhấn với những địa danh biểu tượng của TP.HCM, được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: "Những thay đổi trong mùa thứ 9, từ cự ly 5KM được tổ chức riêng đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao năng lực tổ chức và củng cố vị thế của Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank trên bản đồ marathon khu vực".

Bên cạnh ngày thi đấu chính thức, tuần lễ sự kiện từ ngày 4 đến 6-12-2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động gắn kết tại Làng Marathon. Trong đó, Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN do Techcom Life - Nhà tài trợ Chính sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 5-12, tạo cơ hội để trẻ em làm quen với vận động và hình thành lối sống năng động từ sớm.

Hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết của Techcom Life, thuộc hệ sinh thái Techcombank, trong việc đồng hành cùng các gia đình Việt và góp phần chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Ngân hàng đồng thời xác lập thành tích nổi bật với "hat-trick" danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" trong 3 năm liên tiếp (2024-2026) từ các tổ chức quốc tế uy tín như Global Finance, FinanceAsia và Euromoney.