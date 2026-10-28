Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Techcombank lên ‘BB’

Đánh giá tích cực từ Fitch Ratings mang đến cho Techcombank những lợi ích kinh doanh rõ nét - Ảnh: TCB

Những lợi thế khác biệt để Techcombank được thăng hạng từ Fitch

Trên cơ sở nền tảng nội tại vững chắc về bộ đệm vốn, chất lượng tài sản và năng lực sinh lời vượt trội, bước tiến xếp hạng tín nhiệm từ Fitch trở thành đòn bẩy giúp Techcombank tối ưu hóa chi phí nguồn vốn, mở rộng thị phần và gia tăng sức hút đối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín Fitch Ratings chính thức nâng xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) từ BB- lên BB với triển vọng Ổn định, đồng thời nâng Xếp hạng sức mạnh tín dụng độc lập (VR) từ bb- lên bb mang lại những lợi thế thương mại và tài chính đột phá.

Bước tiến tín nhiệm này trở thành đòn bẩy giúp Techcombank tối ưu hóa chi phí nguồn vốn, mở rộng thị phần và gia tăng sức hút đối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Lợi thế thương mại và tài chính đột phá từ việc nâng xếp hạng tín nhiệm

Đánh giá tích cực từ Fitch Ratings mang đến cho Techcombank những lợi ích kinh doanh rõ nét, trước hết là khả năng tối ưu hóa chi phí huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Việc gia tăng điểm số uy tín giúp ngân hàng giảm thiểu đáng kể mức bù rủi ro khi tiếp cận các nguồn vốn ngoại, qua đó gia tăng thế chủ động trong đàm phán các khoản vay hợp vốn quốc tế hoặc phát hành công cụ nợ dài hạn.

Thương vụ huy động khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỉ USD trong quý 3-2026 là minh chứng cho thấy khả năng thu hút dòng vốn ngoại của Techcombank, và mức xếp hạng BB sẽ tiếp tục mở đường cho các đợt huy động tiếp theo với kỳ hạn dài hơn cùng chi phí vốn cạnh tranh hơn.

Đồng thời, lợi thế chi phí vốn thấp tạo dư địa quan trọng để Techcombank thiết kế các gói tín dụng cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn hiệu quả mà vẫn đảm bảo biên lãi ròng (NIM) mục tiêu.

Quyết định nâng hạng từ Fitch được kỳ vọng là chất tác nhân quan trọng thúc đẩy đợt tái định giá cổ phiếu TCB. Việc một tổ chức tín nhiệm quốc tế xác nhận sự tăng trưởng ổn định và năng lực kiểm soát rủi ro hiệu quả giúp củng cố niềm tin của các tập đoàn đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là điều kiện tiên quyết để cổ phiếu TCB thu hút thêm dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) từ các quỹ toàn cầu vốn chỉ giải ngân vào các định chế tài chính đáp ứng chuẩn mực xếp hạng tín nhiệm quốc tế cao.

Nền tảng chất lượng tài sản và bộ đệm vốn vững chắc

Song song với bộ đệm vốn, kỷ luật quản trị rủi ro thận trọng giúp Techcombank duy trì chất lượng tài sản ở mức rất lành mạnh - Ảnh: TCB

Những lợi thế kinh doanh đạt được xuất phát từ chính sức mạnh nội tại mà Techcombank đã tích lũy và củng cố liên tục qua các chu kỳ kinh tế.

Ngân hàng sở hữu một trong những bộ đệm vốn mạnh nhất hệ thống với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 15%, trong đó tỉ lệ vốn cấp 1 đạt 14,1% tại thời điểm quý 3-2026.

Nền tảng vốn này bảo đảm cho Ngân hàng khả năng chống chịu cao trước các biến động thị trường, đồng thời tạo dư địa tài chính dồi dào để duy trì đà tăng trưởng tín dụng an toàn mà vẫn tuân thủ vượt tiêu chuẩn Basel II và Basel III.

Song song với bộ đệm vốn, kỷ luật quản trị rủi ro thận trọng giúp Techcombank duy trì chất lượng tài sản ở mức rất lành mạnh. Tính đến hết quý 3-2026, tỉ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 1,36% (nếu loại trừ tác động CIC đạt 1,26%), tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 107% và chi phí tín dụng trượt 12 tháng duy trì ở mức thấp 0,4%.

Ngân hàng cũng thực hiện dịch chuyển cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng an toàn và hiệu quả hơn khi chủ động hạ tỉ trọng cho vay bất động sản từ 34% xuống 30%, đồng thời đẩy mạnh tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia với mức tăng trưởng 153% so với đầu năm và mở rộng mảng cho vay tiêu dùng tín chấp tăng hơn 140%.

Năng lực quản trị còn được khẳng định qua việc triển khai sớm các tiêu chuẩn quản trị thanh khoản theo Thông tư 50 và chuẩn bị áp dụng phương pháp IRB vào năm 2028 nhằm tối ưu hóa hệ số CAR.

Mô hình kinh doanh đa dạng và năng lực sinh lời hiệu quả

Sức mạnh tự thân của Techcombank còn được gia cố bởi mô hình doanh thu đa trụ cột, giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 45,2 nghìn tỉ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 28,9 nghìn tỉ đồng, tăng 23,7%, trong đó riêng quý 3 đạt mức kỷ lục 17,4 nghìn tỉ đồng.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu ngành với tỉ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 2,5%, tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,3%, biên lãi thuần (NIM) đạt 3,5% và tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giữ ở mức tối ưu 30,5%.

Lợi thế về chi phí vốn (COF) của Techcombank tiếp tục được củng cố nhờ duy trì tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ở mức 35,5%, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, thu nhập từ dịch vụ (NFI) tăng trưởng bứt phá 40% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào cơ cấu thu nhập ngoài lãi.

Sự bứt phá này có sự đồng hành của công ty Techcom Life khi vươn lên chiếm 23% thị phần Bancassurance và xếp thứ 2 toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ với 10,4% thị phần sau 9 tháng hoạt động.

Cùng với mảng quản lý gia sản Techcom Wealth và năng lực cấu trúc nguồn vốn của TCBS, Techcombank đang sở hữu hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh, tạo nền tảng vững chắc để chuyển hóa hiệu quả nâng hạng tín nhiệm từ Fitch Ratings thành động lực tăng trưởng bền vững trong chu kỳ phát triển mới.