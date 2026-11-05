Thủ môn vào bóng khiến tiền đạo tử vong lên tiếng, khó có khả năng bị truy cứu hình sự

Thủ môn Owono đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội - Ảnh: M.W

Sự việc xảy ra ở những phút bù giờ trận Tenerife và Andorra (tỉ số đang là 2-2) tại Giải hạng hai Tây Ban Nha hôm 2-11. Trong pha băng ra truy cản tiền đạo Jesus de Miguel (Tenerife), thủ thành Jesus Owono có pha vào bóng liều lĩnh khiến đối thủ phải nhập viện và qua đời sau đó.

Sau nhiều ngày bị làng bóng đá chỉ trích dữ dội, thủ môn Jesus Owono cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Anh cho biết bản thân vẫn đang cố gắng hiểu và chấp nhận những gì đã xảy ra và gọi đây là "những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời".

"Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự không biết phải diễn tả mọi chuyện như thế nào và càng khó khăn hơn khi phải chấp nhận những gì đã xảy ra" - Owono chia sẻ trong thông cáo do FC Andorra công bố.

Owono cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Jesús. Tâm trí tôi lúc này chỉ hướng về Jesús, gia đình và tất cả những người yêu thương anh ấy. Tôi biết sẽ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tôi sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến bằng tất cả sự tôn trọng và trách nhiệm. Nhưng thành thật mà nói, vào lúc này, tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài Jesús và nỗi đau mà tất cả chúng ta đang phải trải qua".

Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về cái chết của De Miguel. Đây được xem là thủ tục đối với những trường hợp tử vong do nguyên nhân bất thường.

Ông José Luis Sánchez-Jáuregui, Trưởng công tố tại Santa Cruz de Tenerife, nói với hãng thông tấn EFE rằng khả năng vụ việc dẫn đến các thủ tục tố tụng hình sự nhằm vào Owono là "rất khó xảy ra".

Pha vào bóng của thủ môn Owono khiến đối thủ tử vong - Nguồn: YouTube

Quá trình điều tra dự kiến sẽ mất thêm thời gian. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, Owono đã trở thành mục tiêu của làn sóng công kích và lăng mạ trên mạng xã hội, khiến thủ môn này phải đóng các tài khoản cá nhân.

Bất chấp những lời chỉ trích, Owono vẫn nhận được sự ủng hộ từ câu lạc bộ chủ quản và đội tuyển quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích Đạo cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự chia sẻ với gia đình, người thân của De Miguel, đồng thời lên tiếng động viên thủ môn Owono.

Trong bức thư, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích Đạo, ông Venancio Tomás Ndong, viết: "Tôi cảm thấy cần phải bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ tuyệt đối dành cho cầu thủ Jesús Lázaro Owono của chúng ta trong thời điểm khó khăn này.

Chúng tôi hiểu rằng, với tư cách là người không chủ ý gây ra hậu quả nhưng lại trực tiếp liên quan đến tình huống thi đấu dẫn đến bi kịch đau lòng này, Owono đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, bị giày vò bởi nỗi đau và sự mất mát sâu sắc".