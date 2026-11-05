Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thủ môn vào bóng khiến tiền đạo tử vong lên tiếng, khó có khả năng bị truy cứu hình sự

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Thủ môn Jesus Owono của FC Andorra lần đầu lên tiếng sau khi anh có pha vào bóng khiến tiền đạo 30 tuổi Jesús de Miguel của CLB Tenerife tử vong ở Giải hạng 2 Tây Ban Nha.

Thủ môn vào bóng khiến đối thủ tử vong - Ảnh 1.

Thủ môn Owono đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội - Ảnh: M.W

Sự việc xảy ra ở những phút bù giờ trận Tenerife và Andorra (tỉ số đang là 2-2) tại Giải hạng hai Tây Ban Nha hôm 2-11. Trong pha băng ra truy cản tiền đạo Jesus de Miguel (Tenerife), thủ thành Jesus Owono có pha vào bóng liều lĩnh khiến đối thủ phải nhập viện và qua đời sau đó. 

Sau nhiều ngày bị làng bóng đá chỉ trích dữ dội, thủ môn Jesus Owono cuối cùng cũng đã lên tiếng. 

Anh cho biết bản thân vẫn đang cố gắng hiểu và chấp nhận những gì đã xảy ra và gọi đây là "những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời".

"Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự không biết phải diễn tả mọi chuyện như thế nào và càng khó khăn hơn khi phải chấp nhận những gì đã xảy ra" - Owono chia sẻ trong thông cáo do FC Andorra công bố.

Owono cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Jesús. Tâm trí tôi lúc này chỉ hướng về Jesús, gia đình và tất cả những người yêu thương anh ấy. Tôi biết sẽ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tôi sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến bằng tất cả sự tôn trọng và trách nhiệm. Nhưng thành thật mà nói, vào lúc này, tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài Jesús và nỗi đau mà tất cả chúng ta đang phải trải qua".

Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về cái chết của De Miguel. Đây được xem là thủ tục đối với những trường hợp tử vong do nguyên nhân bất thường.

Ông José Luis Sánchez-Jáuregui, Trưởng công tố tại Santa Cruz de Tenerife, nói với hãng thông tấn EFE rằng khả năng vụ việc dẫn đến các thủ tục tố tụng hình sự nhằm vào Owono là "rất khó xảy ra".

Pha vào bóng của thủ môn Owono khiến đối thủ tử vong - Nguồn: YouTube

Quá trình điều tra dự kiến sẽ mất thêm thời gian. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, Owono đã trở thành mục tiêu của làn sóng công kích và lăng mạ trên mạng xã hội, khiến thủ môn này phải đóng các tài khoản cá nhân.

Bất chấp những lời chỉ trích, Owono vẫn nhận được sự ủng hộ từ câu lạc bộ chủ quản và đội tuyển quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích Đạo cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự chia sẻ với gia đình, người thân của De Miguel, đồng thời lên tiếng động viên thủ môn Owono.

Trong bức thư, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích Đạo, ông Venancio Tomás Ndong, viết: "Tôi cảm thấy cần phải bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ tuyệt đối dành cho cầu thủ Jesús Lázaro Owono của chúng ta trong thời điểm khó khăn này.

Chúng tôi hiểu rằng, với tư cách là người không chủ ý gây ra hậu quả nhưng lại trực tiếp liên quan đến tình huống thi đấu dẫn đến bi kịch đau lòng này, Owono đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, bị giày vò bởi nỗi đau và sự mất mát sâu sắc".

Thủ môn vào bóng khiến đối thủ tử vong lên tiếng, khó có khả năng bị truy cứu hình sự - Ảnh 2.Hình phạt cấp độ nào chờ đợi thủ môn gây ra cái chết cho Miguel?

Thủ môn Jesus Owono có nguy cơ đối mặt án tù từ 1 đến 4 năm, sau cú va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel tử vong. Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, từng có những cầu thủ phải ngồi tù vì hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tây Ban Nha Jesus Owono Jesús de Miguel CLB Tenerife FC Andorra

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất