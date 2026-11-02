Giải golf không hoãn dù thời tiết xấu, 1 golfer bị sét đánh thiệt mạng

Golfer xấu số thiệt mạng vì sét đánh - Ảnh: KHAOSOD

Bi kịch sét đánh tử vong xảy ra khoảng 16h ngày 1-11 tại một sân golf thuộc huyện Bang Nam Priao, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.

Nạn nhân là Aeyavarin Pradubyart, thường được gọi là Aeya, đang thi đấu ở khu vực hố số 11. Một nữ caddie 31 tuổi đứng gần đó cũng bị thương.

Sét đánh nhiều lần, cuộc thi vẫn tiếp tục

Theo báo Khaosod, bà Natcha Pradubyart, 49 tuổi, mẹ Aeya, kể rằng từ khoảng 15h, bà đã nghe tiếng sét đánh gần hàng thông bên trái sân golf.

Tiếp đó, nhiều tiếng sét liên tục vang lên, trời bắt đầu mưa, thời tiết ngày càng xấu. Tuy nhiên các trọng tài không thông báo tạm dừng, nên những golfer nhỏ tuổi vẫn tiếp tục thi đấu.

Chỉ đến khi xuất hiện thêm một tiếng sét rất lớn từ phía bên phải, kèm mưa nặng hạt, trọng tài mới thông báo dừng cuộc thi và điều xe đón các vận động viên trở về khu vực nghỉ.

Bà Aphorn Pradubyart, 67 tuổi, bà nội Aeya, cho biết trước khi cháu gái gặp nạn, khu vực sân đã xuất hiện hai lần sét đánh.

Bà đặt câu hỏi vì sao cuộc thi vẫn diễn ra và nghi ngờ ban tổ chức muốn hoàn tất chương trình đúng tiến độ.

Theo lời bà Aphorn, tia sét tiếp theo đánh trúng Aeya khi cô đang ở gần hố số 11. Nạn nhân bị bỏng ở phần đầu và nhiều vị trí trên cơ thể, chiếc mũ golf bị rách.

Ở khu vực nhà câu lạc bộ, bà Natcha thấy hai người cùng nhóm với con trở về nhưng không thấy Aeya. Khi hỏi, bà được trả lời rằng con gái đang nằm nghỉ.

Một lúc sau, bà nghe tin có người bị sét đánh và bàng hoàng nhận ra đó chính là con mình.

Khi được đưa đến chỗ con gái, bà thấy mọi người đang sơ cứu Aeya. Theo người mẹ, mặt và cơ thể con đỏ lên, xuất hiện những cơn co giật rồi bất tỉnh.

Đội cứu hộ tiến hành hồi sức tim phổi do nạn nhân không còn dấu hiệu sinh tồn. Nhịp tim được khôi phục trước khi Aeya được chuyển đến Bệnh viện Bang Nam Priao, rồi Bệnh viện Buddhasothorn.

Gia đình còn đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng khác: không có xe cứu thương túc trực tại sân golf, khiến việc đưa Aeya đi cấp cứu mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên hiện chưa có kết luận độc lập về thời gian chờ đợi, cũng như tác động của việc này đến cơ hội sống sót của nạn nhân.

Aeya nguy kịch suốt đêm. Mẹ cô cho biết tim con gái từng ngừng đập gần một giờ và phải trải qua nhiều đợt hồi sức.

Cha Aeya đang làm việc tại Myanmar vội trở về Thái Lan, kịp gặp con lần cuối trước khi cô qua đời sáng 2-11.

Cơ quan thể thao Thái Lan vào cuộc

Aeya là golfer trẻ triển vọng, từng vô địch một chặng Junior Asian Tour 2026 và được xem xét làm tuyển thủ dự bị của đội golf tỉnh Chon Buri.

Sau cái chết của con gái, người mẹ kêu gọi các sân golf và đơn vị tổ chức giải thiết lập biện pháp phòng ngừa, cứu hộ tốt hơn để không còn gia đình nào chịu mất mát tương tự.

Sân golf nơi xảy ra thảm kịch - CHANNEL8

Theo Khaosod, ban tổ chức và sân golf cho biết đang thu thập, xác minh thông tin để giải thích đầy đủ vụ việc. Vòng thi thứ ba dự kiến ngày 7-11 đã bị hoãn.

Đến tối 2-11, chưa có phản hồi cụ thể được công bố về cáo buộc chậm dừng cuộc thi và thiếu xe cứu thương.

Cơ quan Thể thao Thái Lan cũng cho biết sẽ triệu tập đại diện các hiệp hội golf nghiệp dư và chuyên nghiệp để bàn việc tăng cường an toàn.

Theo điều 5.7a của Luật Golf quốc tế, người chơi có quyền tự dừng khi có lý do hợp lý để tin rằng sét gây nguy hiểm, không cần chờ trọng tài ra lệnh, nhưng phải thông báo cho ban tổ chức sớm nhất có thể.