Siêu sao cử tạ Indonesia mất HCV thế giới vì... mải tám chuyện

Rahmat là một trong những niềm tự hào của thể thao Indonesia - Ảnh: ANTARA

Tình huống hy hữu xảy ra cuối tuần rồi tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 ở Ninh Ba (Trung Quốc), trong phần thi hạng 75kg nam, với sự đua tranh quyết liệt giữa các VĐV Indonesia và Triều Tiên.

Rahmat Erwin Abdullah, nhà vô địch Asiad 2026 đồng thời là người giữ kỷ lục thế giới nội dung cử đẩy, chuẩn bị thực hiện lượt nâng cuối cùng với mức tạ 207kg. Nếu thành công, anh sẽ phá kỷ lục thế giới 206kg do chính mình thiết lập hồi tháng 9.

Thế nhưng trong lúc khán giả hồi hộp chờ đợi, nhân vật chính lại... biến mất!

Theo ghi nhận của Tân Hoa Xã, khi đồng hồ đếm ngược còn chưa đầy 20 giây, Rahmat vẫn chưa xuất hiện trên sàn thi đấu. Các trọng tài, nhân viên và khán giả liên tục nhìn về phía cửa ra vào, trong khi thanh tạ 207kg vẫn nằm im trên sàn.

Hình ảnh truyền hình từ hậu trường cho thấy Rahmat vẫn đang trao đổi với HLV về kỹ thuật thực hiện động tác nâng tạ.

Mãi đến khi đồng hồ còn khoảng 11 giây, anh mới nhận ra mình sắp hết thời gian.

Rahmat lập tức chạy như bay về phía sàn thi đấu, vội vàng xoa bột chống trượt vào hai bàn tay. Đáng nói, trong lúc hớt hải, anh vẫn kịp giơ tay chào khán giả.

Khi Rahmat đặt chân lên sàn, đồng hồ chỉ còn 5 giây. Anh lao đến thanh tạ, nắm đòn rồi bắt đầu thực hiện động tác khi thời gian còn chưa đầy một giây.

Theo Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), Rahmat đã đưa được thanh tạ 207kg từ mặt đất lên vai nhưng không thể hoàn tất động tác đẩy tạ lên cao.

Nỗ lực phá kỷ lục thế giới thất bại trong tình huống vô cùng khó tin.

Sau cuộc thi, Rahmat thừa nhận: "Có lẽ vì quá phấn khích. Thời gian còn quá ít, tôi gần như không thể tập trung và đã hơi mất bình tĩnh".

Anh cho rằng việc thiếu tập trung có thể khiến mình nắm thanh tạ không chuẩn. Khi được hỏi liệu có thể thành công nếu chuẩn bị đủ thời gian, lực sĩ Indonesia lập tức đáp: "Tôi nghĩ mình có thể!".

Dù vậy, Rahmat không quá buồn bã. Anh bật cười khi rời sàn, gặp cha mình, cũng là HLV, rồi tiếp tục đùa vui với những VĐV khác ở hậu trường.

Trước đó, Rahmat đạt 157kg cử giật và 202kg cử đẩy, tổng cử 359kg, giành hai HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử.

HCV tổng cử thuộc về Ri Ryong Hyon của Triều Tiên với thành tích 365kg. Lực sĩ Weeraphon Wichuma của Thái Lan giành HCĐ với 355kg.

Chỉ năm tuần trước, Rahmat từng giành HCV Asiad tại Nhật Bản với hai kỷ lục thế giới, gồm cử đẩy 206kg và tổng cử 366kg.

Vì thế, màn chạy đua với đồng hồ tại Ninh Ba càng trở thành một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của nhà vô địch 25 tuổi.