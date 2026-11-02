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Khởi tranh giải golf Đại hội thể thao toàn quốc 2026

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KHƯƠNG XUÂN
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KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN
NAM ANH
NAM ANH

Ngày 2-11, UBND TP.HCM, Cục Thể dục thể thao, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Giải vô địch golf quốc gia 2026. Giải đấu nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

Khởi tranh giải golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Họp báo công bố Giải golf vô địch quốc gia 2026 nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - Ảnh: TPO

Ra đời từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải vô địch golf quốc gia đã khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam. Giải là nơi hội tụ những vận động viên xuất sắc nhất cả nước.

Năm 2026, Giải vô địch golf quốc gia lần đầu tiên được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X. Đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần và đại hội X diễn ra tại TP.HCM.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong - cho biết do nằm trong chương trình thi đấu của đại hội X, nên thành tích của các VĐV tại giải đấu sẽ được tính huy chương, thành tích cho các địa phương - đơn vị chủ quản của VĐV trong bảng tổng sắp đại hội. Vì tính chất quan trọng của đại hội, nên sự cạnh tranh của Giải vô địch golf quốc gia 2026 được đánh giá là sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Giải vô địch golf quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28-11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) với bốn nội dung thi đấu, gồm: cá nhân nam - nữ, đồng đội nam - nữ; tương ứng 4 bộ huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

So với những mùa giải trước, việc bổ sung các nội dung đồng đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất về chuyên môn, tạo nên sự khác biệt cả về phương thức thi đấu lẫn chiến thuật cạnh tranh giữa các đoàn thể thao.

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng đấu sẽ giành chức vô địch.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Khởi tranh giải golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Nguyễn Anh Minh đăng quang nội dung nam năm 2022 Giải golf vô địch quốc gia - Ảnh: TPO

Các mùa giải vô địch golf guốc gia từ năm 2022 đến nay cũng chứng kiến dấu ấn rõ nét của lớp VĐV trẻ. Nguyễn Anh Minh đăng quang nội dung nam năm 2022; Nguyễn Nhất Long giành chức vô địch năm 2023; Nguyễn Đức Sơn bước lên bục cao nhất năm 2024 còn Nguyễn Tuấn Anh được xướng tên năm 2025

Ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch năm 2022, trong khi Lê Chúc An đăng quang ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ, nhà vô địch nam 2024 Nguyễn Đức Sơn cho biết năm nay anh sẽ dự giải vô địch quốc gia trong màu áo đội golf tỉnh Thanh Hóa. "Lần đầu được dự đại hội thể thao toàn quốc tôi rất háo hức và sẽ nỗ lực hết sức để mang thành tích về cho địa phương và sở hữu tấm huy chương danh giá của đại hội", Đức Sơn nói.

Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP.HCM - cho biết TP.HCM rất vinh dự sau 20 năm Đại hội thể thao toàn quốc quay trở lại TP.HCM. Với tư cách là địa phương chủ nhà, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng: Sân thi đấu, hạ tầng giao thông, khách sạn, công tác chuyên môn... để giải đấu được diễn ra thành công.

- Ảnh 1.250 VĐV tham dự mùa giải thứ 3 của Giải golf HTV SWING CUP

Sau thành công của những mùa giải trước, HTV SWING CUP chính thức trở lại với mùa giải thứ 3 năm 2026.


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KHƯƠNG XUÂN - NAM ANH
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    Chủ đề: Đại hội thể thao toàn quốc lý đại nghĩa Nguyễn Nhất Long Nguyễn Anh Minh Golf

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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