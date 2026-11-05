Vụ tiền đạo Miguel: Vì sao hồi sức thành công vẫn có thể tử vong?

Hàng ngàn người tưởng niệm Miguel trong 2 ngày qua - Ảnh: AS

Theo Reuters, cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tuần hoàn, hô hấp sau cú va chạm và phải được hồi sức trước khi chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng tương đối ổn định, dù vẫn rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên đến rạng sáng 3-11, CLB phát đi thông báo đáng lo ngại khi tình trạng thần kinh của tiền đạo người Tây Ban Nha xấu đi. Vài giờ sau, anh trút hơi thở cuối cùng.

Lý giải về trường hợp này, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh - chuyên gia tim mạch, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - cho biết một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất sau ngừng tim kéo dài là tổn thương não do thiếu oxy.

Não có thể tổn thương nghiêm trọng chỉ sau vài phút thiếu oxy

Theo bác sĩ Mạnh, trường hợp cầu thủ Jesus de Miguel được cho là ngừng tim sau một cú va chạm trực tiếp vào vùng trước tim. Tác động mạnh có thể gây rối loạn hoạt động điện học của tim, dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Não là cơ quan đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy. Chỉ sau khoảng 5 phút không được cung cấp đủ oxy, tế bào não đã có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Nếu tình trạng ngừng tuần hoàn kéo dài khoảng 20 phút mà không được duy trì tưới máu hiệu quả, nguy cơ tổn thương não không hồi phục rất lớn.

Thời gian thiếu oxy thực tế có thể dài hơn thời gian ngừng tim được ghi nhận. Từ lúc xảy ra va chạm đến khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, đánh giá tình trạng và triển khai cấp cứu đều cần thời gian. Vì vậy tổng thời gian não không được cung cấp đủ oxy có thể kéo dài hơn nhiều so với con số 20 phút.

Bác sĩ Mạnh cho rằng bên cạnh tổn thương não, cũng cần xem xét khả năng cầu thủ có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn từ trước.

Một cú va chạm mạnh vào vùng ngực có thể khởi phát những bất thường vốn tồn tại trong cơ thể, chẳng hạn các rối loạn nhịp tim có tính chất di truyền hoặc bẩm sinh như hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW).

Ngoài ra chấn thương vùng ngực còn có thể gây gãy xương sườn, dập phổi, tổn thương động mạch và các mạch máu lớn trong lồng ngực. Những tổn thương phối hợp này, cùng với tình trạng thiếu oxy não kéo dài, có thể khiến tiên lượng người bệnh rất nặng nề.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Ảnh: BSCC

Tim đập trở lại không đồng nghĩa người bệnh hồi phục

Theo bác sĩ Mạnh, cần phân biệt ngừng tim do bệnh lý xảy ra trong bệnh viện với ngừng tim sau chấn thương ngoài cộng đồng.

Trong bệnh viện, người bệnh có thể được phát hiện sớm, nhanh chóng ép tim, sốc điện và sử dụng thuốc cấp cứu như Adrenalin để khôi phục tuần hoàn.

Ngược lại, khi sự cố xảy ra ngoài cộng đồng, đặc biệt trong một trận đấu thể thao, thời gian tiếp cận người bệnh, điều kiện trang thiết bị và nhân lực cấp cứu có thể hạn chế hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì tuần hoàn và bảo vệ não.

"Việc tim đập trở lại sau ngừng tim không đồng nghĩa người bệnh chắc chắn sẽ tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn", bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Tiên lượng còn phụ thuộc vào nguyên nhân ngừng tim, thời gian tuần hoàn bị gián đoạn, mức độ tổn thương não và các tổn thương phối hợp. Nếu não đã chịu tổn thương thiếu oxy nghiêm trọng, không thể hồi phục, người bệnh vẫn có thể tử vong dù tim đã được tái lập tuần hoàn.

Phát hiện sớm, ép tim ngay để giữ cơ hội sống

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mạnh cho rằng việc tầm soát sức khỏe tim mạch trước khi tham gia thể thao có ý nghĩa quan trọng, nhất là với vận động viên chuyên nghiệp. Các bệnh lý như bệnh tim bẩm sinh, bất thường cấu trúc tim, bệnh lý van tim, mạch vành và những rối loạn nhịp tim có tính chất di truyền.

Khuyến cáo này không chỉ dành cho cầu thủ bóng đá, mà còn cần được quan tâm ở người tham gia các môn thể thao cường độ cao và thể thao phong trào. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người đang chạy bộ hoặc vận động gắng sức đột ngột ngừng tim, thậm chí không qua khỏi.

Tuy nhiên điều quan trọng không kém là khả năng nhận biết và cấp cứu ngừng tuần hoàn tại hiện trường.

Khi phát hiện người bệnh ngừng tuần hoàn, cần lập tức hồi sinh tim phổi (CPR), trong đó ép tim ngoài lồng ngực phải được thực hiện ngay, đồng thời huy động nhân lực, chuẩn bị máy khử rung tim và các phương tiện hỗ trợ hô hấp, thuốc cấp cứu.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, mỗi phút đều có ý nghĩa. Phát hiện sớm, ép tim ngay và triển khai cấp cứu đồng bộ có thể quyết định cơ hội sống cũng như khả năng hồi phục của người bệnh.