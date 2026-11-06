Giã từ tuyển Bồ Đào Nha, mục tiêu 1.000 bàn thắng của Ronaldo có 'gãy ngang'?

Ronaldo còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 15 lần lập công - Ảnh: REUTERS

Hiện Ronaldo đã ghi tổng cộng 985 bàn thắng trong sự nghiệp, cách cột mốc 1.000 bàn thắng 15 lần lập công nữa. Với việc chia tay tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ còn con đường duy nhất để hoàn thành mục tiêu 1.000 bàn thắng là ghi bàn cho Al Nassr.

Trước khi giã từ tuyển quốc gia, Ronaldo dự kiến sẽ có thêm 2 trận cho tuyển quốc gia vào tháng 11 (nếu anh được HLV Jorge Jesus gọi trở lại). Ở hai trận đấu này, Ronaldo được cho có thể ghi từ 1-2 bàn.

Sau loạt trận FIFA Days tháng 11, phải đợi đến tháng 3-2026, Bồ Đào Nha mới tiếp tục thi đấu quốc tế. Đây cũng là thời điểm Ronaldo có thể đã hoàn thành cột mốc 1.000 bàn thắng.

Như vậy, nếu tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và được thi đấu đầy đủ, Ronaldo chỉ có thêm 2 trận đấu nữa bên cạnh lịch trình đã có với Al Nassr.

Mùa giải năm ngoái, Ronaldo ghi 30 bàn sau 37 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Hiện chân sút người Bồ Đào Nha đã có 9 bàn sau 12 trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, việc Ronaldo ghi được 15 bàn thắng nữa trong phần còn lại của mùa giải là trong tầm tay.

Như vậy, có thể thấy việc chia tay tuyển Bồ Đào Nha không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu suất ghi bàn cũng như khả năng cán mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo.

Ở chiều ngược lại, việc không còn khoác áo tuyển Bồ Đào Nha giúp Ronaldo tập trung hoàn toàn cho Al Nassr. Khi đó, nhiều khả năng hiệu suất ghi bàn của Ronaldo có thể sẽ còn cao hơn.

Dự kiến vào tháng 3-2027, Ronaldo sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng nếu anh thi đấu đều đặn như hiện tại.