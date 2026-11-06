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Giã từ tuyển Bồ Đào Nha, mục tiêu 1.000 bàn thắng của Ronaldo có 'gãy ngang'?

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Không còn khoác áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, mục tiêu đạt 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ của siêu sao Cristiano Ronaldo có thể bị ảnh hưởng.

Giã từ tuyển Bồ Đào Nha, mục tiêu 1.000 bàn thắng của Ronaldo bị ảnh hưởng như thế nào? - Ảnh 1.

Ronaldo còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 15 lần lập công - Ảnh: REUTERS

Hiện Ronaldo đã ghi tổng cộng 985 bàn thắng trong sự nghiệp, cách cột mốc 1.000 bàn thắng 15 lần lập công nữa. Với việc chia tay tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ còn con đường duy nhất để hoàn thành mục tiêu 1.000 bàn thắng là ghi bàn cho Al Nassr. 

Trước khi giã từ tuyển quốc gia, Ronaldo dự kiến sẽ có thêm 2 trận cho tuyển quốc gia vào tháng 11 (nếu anh được HLV Jorge Jesus gọi trở lại). Ở hai trận đấu này, Ronaldo được cho có thể ghi từ 1-2 bàn.

Sau loạt trận FIFA Days tháng 11, phải đợi đến tháng 3-2026, Bồ Đào Nha mới tiếp tục thi đấu quốc tế. Đây cũng là thời điểm Ronaldo có thể đã hoàn thành cột mốc 1.000 bàn thắng. 

Như vậy, nếu tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và được thi đấu đầy đủ, Ronaldo chỉ có thêm 2 trận đấu nữa bên cạnh lịch trình đã có với Al Nassr.

Mùa giải năm ngoái, Ronaldo ghi 30 bàn sau 37 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Hiện chân sút người Bồ Đào Nha đã có 9 bàn sau 12 trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, việc Ronaldo ghi được 15 bàn thắng nữa trong phần còn lại của mùa giải là trong tầm tay.

Như vậy, có thể thấy việc chia tay tuyển Bồ Đào Nha không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu suất ghi bàn cũng như khả năng cán mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo. 

Ở chiều ngược lại, việc không còn khoác áo tuyển Bồ Đào Nha giúp Ronaldo tập trung hoàn toàn cho Al Nassr. Khi đó, nhiều khả năng hiệu suất ghi bàn của Ronaldo có thể sẽ còn cao hơn. 

Dự kiến vào tháng 3-2027, Ronaldo sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng nếu anh thi đấu đều đặn như hiện tại. 

Giã từ tuyển Bồ Đào Nha, mục tiêu 1.000 bàn thắng của Ronaldo bị ảnh hưởng như thế nào? - Ảnh 2.Ronaldo trả lại áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha, cuộc đua 'kế thừa' sẽ hấp dẫn?

Cristiano Ronaldo tuyên bố trả lại chiếc áo số 7 sau 23 năm cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong kỷ nguyên CR7, đã có tới 15 cầu thủ khác được đăng ký mặc số áo huyền thoại này.

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    Chủ đề: Cristiano Ronaldo Al Nassr Bồ Đào Nha Ronaldo world cup 2026

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