Ronaldo trả lại áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha, cuộc đua 'kế thừa' sẽ hấp dẫn?

Ronaldo và chiếc áo số 7 huyền thoại - Ảnh: REUTERS

Trong thông điệp giã từ đội tuyển ngày 5-11, Ronaldo xúc động chia sẻ: "Đã đến lúc tôi trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển chúng ta. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó thuộc riêng về mình, nhưng trong 23 năm, tôi có đặc ân và trách nhiệm được mặc, bảo vệ và mang chiếc áo ấy đến các sân vận động trên khắp thế giới".

Quyết định của Ronaldo khép lại một kỷ nguyên đặc biệt của bóng đá Bồ Đào Nha. Sau 234 trận và 146 bàn thắng, anh để lại chiếc áo gắn liền với thương hiệu CR7 nổi tiếng toàn cầu.

Nhưng ai sẽ là người tiếp quản số áo ấy?

15 người từng mặc áo số 7 trong kỷ nguyên Ronaldo

Theo thống kê được báo Expresso của Bồ Đào Nha công bố ngày 3-10, kể từ khi Ronaldo tiếp quản áo số 7 của Luis Figo năm 2007, đã có 15 cầu thủ khác được đăng ký sử dụng số áo này ở các trận đấu chính thức.

Trong đó, 11 người thực sự được ra sân, còn 4 người chỉ ngồi dự bị.

Những cái tên đáng chú ý gồm Nani, Ricardo Quaresma, Fabio Coentrao, Miguel Veloso, Andre Silva, Bruma, Sergio Oliveira, Ricardo Horta và Carlos Forbs.

Đặc biệt, chỉ duy nhất Nani từng ghi bàn khi khoác áo số 7 trong thời kỳ Ronaldo thống trị số áo này. Cựu ngôi sao Manchester United ghi được 2 bàn vào lưới Malta và Đan Mạch năm 2008.

Ricardo Quaresma cũng từng mặc áo số 7 trong các trận vòng loại Euro 2012 năm 2010, khi Ronaldo vắng mặt.

Trong khi đó, Bruma là người được đăng ký số áo này nhiều lần nhất, nổi bật là các trận gặp Ý và Ba Lan năm 2018.

Gần đây hơn, Carlos Forbs mặc số 7 khi ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận thắng Armenia 9-1 tại vòng loại World Cup 2026, trong lúc Ronaldo bị treo giò.

Ngoài ra, Goncalo Guedes cũng từng mặc số 7 trong hai trận giao hữu với Mexico và Mỹ hồi tháng 3 và tháng 4-2026.

Chẳng mấy ai biết đến người từng mặc áo số 7 này, Bruma - Ảnh: REUTERS

Điểm chung là những cầu thủ này chỉ tạm thời sử dụng số 7 khi Ronaldo vắng mặt. Một khi CR7 trở lại, số áo quen thuộc lập tức được trả về cho anh.

Đáng chú ý, hơn một tháng trước khi Ronaldo tuyên bố giải nghệ, chiếc áo số 7 đã được trao cho Rafael Leao.

Cuộc đua hấp dẫn?

Ngày 1-10, sau khi Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển vì bất đồng với HLV Jorge Jesus, Leao được đăng ký mặc số 7 trong trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Ngôi sao đang khoác áo Galatasaray vốn thường sử dụng số 17 ở tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, theo giải thích của đài RTP, việc trao số 7 cho Leao xuất phát từ quy định của UEFA. Các đội phải sử dụng đầy đủ số áo từ 1 đến 23 trong danh sách đăng ký trận đấu, nên không thể bỏ trống chiếc áo của Ronaldo.

Sau chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch, Leao chia sẻ: "Cristiano là thần tượng của tôi từ thời thơ ấu. Số 7 cũng có ý nghĩa đặc biệt với tôi vì đó là ngày sinh của các con tôi. Tôi chỉ cố gắng thể hiện sự trân trọng đối với chiếc áo và tận hưởng trận đấu cùng đồng đội".

Phát biểu này càng khiến người hâm mộ chú ý đến khả năng Leao tiếp quản lâu dài số áo của thần tượng.

Trong bài phân tích ngày 5-11, báo AS của Tây Ban Nha đánh giá Leao là ứng viên sáng giá nhất để kế thừa áo số 7 của Ronaldo.

Tuy nhiên, anh không phải lựa chọn duy nhất.

Những ứng cử viên cho chiếc áo số 7 huyền thoại - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Pedro Neto cũng là ứng viên đáng chú ý. Tiền đạo 26 tuổi đang mặc áo số 7 tại Chelsea, đồng thời là gương mặt thường xuyên góp mặt ở tuyển Bồ Đào Nha.

Goncalo Guedes cũng có lợi thế vì từng sử dụng số áo này trong các trận giao hữu hồi đầu năm.

Một cái tên trẻ hơn là Francisco Conceicao, 23 tuổi. Cầu thủ chạy cánh của Juventus hiện cũng mặc áo số 7 tại CLB. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng đột phá, anh được xem là lựa chọn phù hợp cho vị trí kế thừa trong tương lai.

Joao Felix và Francisco Trincao cũng có thể được cân nhắc, dù chưa được đánh giá cao bằng những ứng viên kể trên.

Đến ngày 5-11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha vẫn chưa công bố người chính thức kế thừa số áo của Ronaldo.

Dù vậy, việc chọn người mặc số 7 mới có lẽ chỉ là bước đầu. Thử thách lớn hơn nhiều là tìm một cầu thủ đủ sức tiếp nối di sản mà Ronaldo đã xây dựng suốt gần hai thập kỷ.