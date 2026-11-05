Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha muốn làm lễ tri ân xứng tầm cho Ronaldo - Ảnh: REUTERS

Tối 5-11, Cristiano Ronaldo bất ngờ thông báo sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình quốc tế kéo dài nhiều năm.

Ngay sau đó, FPF phát đi thông cáo bày tỏ sự biết ơn và khẳng định mong muốn tổ chức một buổi lễ xứng tầm để người hâm mộ cùng đất nước tri ân đội trưởng huyền thoại.

Trong thông báo, FPF nhấn mạnh Ronaldo không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng và hình mẫu về sự tận tụy. Tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr được xem là biểu tượng của đội tuyển, người góp phần đưa bóng đá Bồ Đào Nha trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đánh giá di sản của Ronaldo vượt xa những thành tích trên sân cỏ. Những đóng góp của anh đã góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ theo đuổi giấc mơ bóng đá.

“Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha kiên quyết không để Ronaldo chia tay đội tuyển mà không có một buổi lễ tri ân xứng đáng. Chúng tôi có sẽ kiên định trong việc tổ chức, lên kế hoạch, tham gia và phối hợp thực hiện buổi lễ.

Qua đó, người hâm mộ và cả đất nước Bồ Đào Nha có thể một lần nữa dành những tràng pháo tay và sự tôn vinh cho cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta. Điều này là xứng đáng với sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo”, FPF tuyên bố.

Theo thống kê được FPF công bố, Ronaldo đã có 234 lần khoác áo đội tuyển và ghi 146 bàn thắng. Trong suốt sự nghiệp quốc tế, anh liên tục phá vỡ các kỷ lục, đồng thời mang băng đội trưởng với niềm tự hào và tinh thần cống hiến cho màu áo quốc gia.

Thông điệp của FPF khép lại bằng lời cảm ơn dành cho đội trưởng huyền thoại, đồng thời khẳng định Ronaldo luôn được chào đón tại đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, FPF khích lệ Ronaldo trong việc hướng đến mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.