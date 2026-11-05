Đài Bắc Trung Hoa mang tiền đạo nhập tịch đấu tuyển Việt Nam

Tiền đạo Jhon Benchy của Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: VFF

Chiều 5-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội Đài Bắc Trung Hoa sang Việt Nam thi đấu giao hữu với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Bản danh sách gồm 25 cầu thủ, vắng một số ngôi sao của Đài Bắc Trung Hoa, như hậu vệ Wang Ruei hay tiền vệ Emilio Estevez. Bù lại, đội có cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài.

Nổi bật là thủ môn Jacobs Odo. Anh sinh năm 2004 tại Mỹ, có mẹ người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Thủ môn này cao 1,83m, thi đấu nổi bật, được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất Giải ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa mùa trước.

Cầu thủ tiếp theo là Jhon Benchy. Anh năm 1994 tại Haiti, từng thi đấu cho U17, U20 và U23 Haiti. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy được nhập tịch, đá cho đội tuyển này vào năm 2024.

Dù đá tiền đạo, nhưng Jhon Benchy chỉ cao 1,69m. Anh từng 3 lần vô địch Giải ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa, 1 lần giành Vua phá lưới.

Đội hình Đài Bắc Trung Hoa cũng có sự hiện diện của các cầu thủ lớn tuổi, như "lão tướng" Chen Po Liang (38 tuổi), Wu Chun Ching (37 tuổi) hay Chen Hao Wei (34 tuổi).

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp chủ nhà Việt Nam vào ngày 11-11. Sau đó, đội tuyển này sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 14-11. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).