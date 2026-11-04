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Kyrgyzstan mang cầu thủ nhập tịch sang đấu tuyển Việt Nam

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội hình đội tuyển Kyrgyzstan sang Việt Nam dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 có Joel Kojo - chân sút nhập tịch gốc Ghana.

Kyrgyzstan mang cầu thủ nhập tịch sang đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Joel Kojo (7) trong màu áo đội tuyển Kyrgyzstan - Ảnh: AFC

Sáng 4-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Kyrgyzstan tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 tại Việt Nam. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Urmat Abdukaimov, đội bóng Trung Á mang đến giải đấu lực lượng có sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và các nhân tố trẻ.

Đáng chú ý trong danh sách của Kyrgyzstan là tiền vệ Gulzhigit Alykulov, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá nước này. 

Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, góp phần giúp Kyrgyzstan giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trên hàng công, Joel Kojo là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo này sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, đã ghi 11 bàn trong 30 trận khoác áo đội tuyển Kyrgyzstan. 

Tuyến giữa của Kyrgyzstan có sự góp mặt của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov - những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. 

Trong đó, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt góp công giúp Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026. 

Abdurakhmanov hiện đang khoác áo CLB Thanh Hóa thi đấu ở V-League 2026-2027 và được tin tưởng trao băng đội trưởng.

Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí HLV trưởng được đảm nhiệm bởi Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân còn khá trẻ. 

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8-2026, ông từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

Tuyển Việt Nam bổ sung 3 cầu thủ

Nhằm tiếp tục hoàn thiện lực lượng chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công - Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội).

Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. 

Việc bổ sung 3 cầu thủ ở cả 3 tuyến giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn nhân sự, đồng thời tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ trong quá trình xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

Tại Casper Cup 2026, Kyrgyzstan sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 14-11) và đội tuyển Việt Nam (17-11)

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan mới có một lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó là trận giao hữu nội bộ diễn ra hồi tháng 1-2024 tại Qatar, trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã để thua Kyrgyzstan 1-2. Vì vậy, cuộc tái đấu tại Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 sắp tới sẽ rất đáng chờ đợi.

Thấy gì từ danh sách FIFA Days tháng 11 của HLV Kim Sang Sik?

HLV Kim Sang Sik đã gọi 7 tân binh lên đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 nhân dịp FIFA Days tháng 11.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: đội tuyển Việt Nam sân Thiên Trường Kim Sang Sik Kyrgyzstan Joel Kojo

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